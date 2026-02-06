ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте повредената корона, която не успяха да откра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22234790 www.24chasa.bg

Стрелба по високопоставен руски генерал в Москва

2940
Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Високопоставен генерал от руската армия е бил прострелян няколко пъти и ранен при нападение в Москва, съобщава Би Би Си.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил незабавно откаран в болница след стрелба в жилищна сграда в северозападните покрайнини на руската столица. Към момента няма официална информация за състоянието му.

Алексеев е заместник-ръководител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) и една от ключовите фигури във военното разузнаване на Русия. Той е поредният висш военен служител, станал мишена в Москва след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди близо четири години.

Очаквайте подробности!

Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича