Стрелба по високопоставен руски генерал в Москва

Високопоставен генерал от руската армия е бил прострелян няколко пъти и ранен при нападение в Москва, съобщава Би Би Си.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил незабавно откаран в болница след стрелба в жилищна сграда в северозападните покрайнини на руската столица. Към момента няма официална информация за състоянието му.

Алексеев е заместник-ръководител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) и една от ключовите фигури във военното разузнаване на Русия. Той е поредният висш военен служител, станал мишена в Москва след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди близо четири години.

Очаквайте подробности!