Тръмп подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан преди ключовите избори

Унгарският премиер Виктор Орбан и президентът Доналд Тръмп Снимка: Twitter/@NahBabyNah

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан с публикация в Truth Social преди ключовите избори през април, на които унгарският лидер може да загуби властта си, пише Euronews. 

Орбан е на власт в Унгария от 2010 г. с огромно мнозинство, но социологическите проучванията показват, че партията „Тиса" на Петер Магяр води и представлява сериозно предизвикателство за унгарския премиер.

Тръмп има история на активна подкрепа за своите десни консервативни политически съюзници. Той подкрепи Санае Такаичи от Япония и Хавиер Милей от Аржентина в техните кампании. И двамата излязоха победители.

Според спорната Национална стратегия за сигурност на САЩ Вашингтон разчита на националистическите, крайно десни сили в Европа, за да предотврати „цивилизационния упадък" в Европа.

„С гордост подкрепих Виктор на изборите през 2022 г. и за мен е чест да го направя отново", заяви Тръмп в четвъртък.

Тръмп се отнесе към Орбан като към истински приятел, боец и победител, и похвали неговата твърда позиция по отношение на нелегалната миграция.

През януари Тръмп изпрати писмо до Орбан, в което предложи да посети Унгария преди изборите. Но все още не е определена дата.

По-рано тази седмица Орбан заяви, че целта му е да „примами" Тръмп да посети Унгария, като добави, че все още се обсъжда провеждането на среща на върха в Будапеща между САЩ, Русия и Украйна.

„Има и конкретно споразумение, което сключих с американския и руския президент, според което, ако има напредък и се проведе среща на върха за мир, тя ще бъде в Будапеща", заяви Орбан.

Според социологическата агенция 21 Research Center, "Тиса" води с 35% от гласовете, изпреварвайки управляващата коалиция Фидес-КДНП с 28%.

Изборите в Унгария ще се проведат на 12 април.

