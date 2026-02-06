Разследват шефа на форума в Давос за връзки с Джефри Епстийн

Световният икономически форум (СИФ) разследва своя президент и главен изпълнителен директор Бьорге Бренде, след като връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн излязоха наяве в наскоро публикувани документи.

Бренде, бивш норвежки външен министър, е вечерял с Епстийн три пъти през 2018 и 2019 г. Двамата са си разменяли текстови съобщения и имейли, припомня "Политико".

Още през ноември Бренде отрече да е имал какъвто и да е контакт с Епстийн, но сега признава, че го е познавал, след като връзката им беше разкрита в последната порция документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Богатият американски финансист през 2008 г. се призна за виновен по обвинения в склоняване на непълнолетно лице към проституция. По-късно беше арестуван по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация през юли 2019 г., преди да почине в затвора.

СИФ потвърди, че Бренде е участвал в три бизнес вечери с Джефри Епстийн, както и че са имали последваща комуникация по имейл и SMS. Форумът е започнал независимо разследване на отношенията, което по думите му е било поискано от самия Бренде.

"Бях в пълно неведение относно миналото и престъпната дейност на Епстийн. Ако знаех, щях да откажа всяка форма на комуникация с него". твърди Бренде.

„Осъзнавам, че можех да направя по-задълбочена проверка на историята на Епстийн и съжалявам, че не го направих", добавя той.

Първата вечеря, с дипломати и бизнес лидери в нюйоркската градска къща на Епстийн, се е състояла през 2018 г. Преди срещата двамата са обменили мнения за бъдещето на Давос, като Епстийн е заявил, че елитното събиране в Швейцария „може реално да замени ООН". Двамата са вечеряли заедно и през юни 2019 г., седмици преди ареста на Епстийн.

Епстийн е предложил да използва връзката си с Бренде, за да лобира негови приятели да бъдат поканени в Давос. В отделна имейл кореспонденция през 2018 г. с бившия министър на финансите на САЩ Лари Съмърс, Епстийн предлага да попита своя „добър приятел" Бренде, след като Съмърс се оплакал, че не е бил поканен в Давос същата година.