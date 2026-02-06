На 6 февруари ще се проведе церемония по откриването на 25-ите Зимни олимпийски игри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес започват Зимните олимпийски игри

На 6 февруари в 20 ч. (местно време) на олимпийския стадион „Сан Сиро" в Милано започва церемонията по откриването на 25-ите Зимни олимпийски игри.

126 китайски спортисти ще се състезават в 7 спорта 15 дисциплини или общо 91 събития. Общо китайската делегация е от 286 души. Това е най-голямата китайска делегация до момента по брой на спортисти и събития.

На церемонията по откриването знаменосци на Китай ще бъдат Нин Джунйен (състезател по бързо пързаляне с кънки за мъже) и Джан Чутун (състезателка по бързо пързаляне с кънки за жени).