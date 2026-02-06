ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22235224 www.24chasa.bg

МВнР на Китай: Надяваме се Литва да се върне към правилния път на спазване на принципа за един Китай

Наскоро премиерът на Литва заяви, че е било стратегическа грешка страната му да позволи на властите на Тайван да създадат т.нар. "представителство на Тайван" във Вилнюс.

В коментар на това на пресконференция днес говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен заяви, че Китай многократно е изразявал позицията си по въпроса за двустранните отношения с Литва. „Вратата за комуникация винаги е отворена и се надяваме Литва да превърне желанието си за подобряване на двустранните отношения в конкретни действия. За това страната трябва да поправи грешките възможно най-скоро и да се върне на правилния път на спазване на принципа за един Китай, което ще създаде условия за нормализиране на отношенията между двете страни."

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

