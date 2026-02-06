Гърция затяга мерките в обществения транспорт: Глоби до 40 000 евро за щети и 100 евро за билет

Гръцкото правителство одобри и внесе в Народното събрание новия Закон за обществения транспорт, който въвежда сериозни промени в санкциите за пътници и защитата на транспортната инфраструктура.

Предвижда се значително увеличаване на глобите за нередовни пътници. Според текстовете в проекта, санкциите могат да достигнат до 500 евро (около 1000 лв.) в зависимост от вида на транспорта и нарушението.

От януари 2026 г. Министерството на инфраструктурата и транспорта в Гърция въведе по-строги мерки за Атина и Солун като глобата за нередовен пътник бе увеличена на 100 евро (от 72 евро). За студенти и пенсионери е 50 евро. Ако глобата бъде платена на място или до 10 дни, тя се намалява с 50%.

Законът поставя основата за въвеждане на единен електронен билет и мобилен портфейл за цялата страна, което ще автоматизира контрола и налагането на глоби.

Въвеждат се санкции за увреждане на автобуси, трамваи, влакове и елементи от спирките или станциите. Целта е да се намалят случаите на вандализъм чрез високи финансови глоби, които да покриват разходите за ремонт.

Причиняването на инцидент или сериозна повреда на транспортната инфраструктура (пътища, мостове, железопътни съоръжения) поради груба небрежност или опасно шофиране може да доведе до наказателна отговорност. В такива случаи финансовите санкции и обезщетенията за щети могат да надхвърлят 10 000 – 40 000 евро.