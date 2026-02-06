ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Биткойнът падна до 60 000 долара за първи път от о...

Времето София  / 
Временната забрана на електрическите тротинетки в Албания е намалила инцидентите по пътищата

Тротинетка Снимка: pixabay

Временната забрана на електрическите тротинетки в Албания е намалила броя на инцидентите по пътищата и няма решение за отмяната ѝ, заяви албанският вътрешен министър Албана Кочиу, цитирана от Албанското радио и телевизия (РТШ/RTSH).

Албания забрани временно движението на електрическите тротинетки в средата на октомври 2025 г. заради значителен ръст на инцидентите с тях.

Кочиу изказа благодарност към албанските граждани за сътрудничеството и спазването на забраната, която според нея има за цел да защити живота и безопасността на хората, най-вече на младите, предаде БТА.

Тротинетка Снимка: pixabay

