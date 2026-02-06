ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕП се опасява, че действия на САЩ легитимират руска агресия

ЕП се притеснява, че действия на САЩ легитимират руска агресия СНИМКА: Пиксабей

Европейският парламент (ЕП) изразява сериозни опасения, че определени действия на администрацията на САЩ по отношение на Русия могат да доведат до фактическо легитимиране на нейната незаконна агресивна война срещу Украйна в проектодоклад, изготвен от полския евродепутат Михал Шчерба от Европейската народна партия. Документът обаче е изваден от дневния ред на предстоящата пленарна сесия на Европейския парламент и ще бъде гласуван на по-късен етап.

ЕП потвърждава, че НАТО остава водещият и незаменим стълб на трансатлантическата сигурност. В същото време евродепутатите подчертават нуждата Европа да засили собствения си отбранителен капацитет и да укрепи европейския стълб в рамките на Алианса, особено по Източния фланг. На фона на продължаващата заплаха от Русия се настоява за по-силно военно присъствие, по-интензивни съвместни учения и развитие на способности за бързо реагиране.

Сред посочените действия, които биха могли да бъдат тълкувани като отстъпление от международната позиция спрямо Москва, е срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, проведена в Аляска през август 2025 г. Според евродепутатите подобни инициативи носят риск да отслабят единния международен отговор и да подкопаят последователността на санкционната политика срещу Русия.

В доклада се подчертава необходимостта от продължаване и засилване на подкрепата за Украйна, както и от пълното изтегляне на руските войски от всички окупирани територии. Отчита се и стремежът на американската администрация да постигне край на войната, но се акцентира, че всякакви преговори следва да бъдат предшествани от безусловно прекратяване на огъня и да се основават на пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Отделно внимание е отделено на икономическите отношения между Европейския съюз и Съединените щати. Според ЕП митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп върху европейски стоки, подкопават доверието в трансатлантическото икономическо партньорство. Те оказват неблагоприятно влияние върху бизнеса и гражданите от двете страни на Атлантика, нарушават веригите за доставки и отслабват конкурентоспособността на икономиките.

В този контекст се изразява съжаление, че рамковото споразумение за митата не е нито реципрочно, нито справедливо и балансирано. Според евродепутатите то създава предпоставки за дългосрочни икономически зависимости за Европейския съюз.

