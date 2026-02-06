Почина доайенът на испанските антарктически изследвания Хосефина Кастелви

Доайенът на испанските антарктически изследвания и първа ръководителка на базата на страната „Хуан Карлос Първи" на Ледения континент - Хосефина Кастелви, биолог и океанограф, почина на 90-годишна възраст, съобщи „Ел паис". Изданието цитира източници, близки до изследователката.

Смъртта ѝ е настъпила на 2 февруари в Барселона.

Хосефина Кастелви завършва биология през 1957 г. и започва професионалната си кариера в Института за морски науки в Барселона през 1960 г., тогава Институт за риболовни изследвания. Кастелви е негов директор в периода 1994 - 1995 г. Специалист по морска бактериология, страстта ѝ към изучаването на бактериите в екстремни среди я подтиква да се интересува от Ледения континент, където пристига за първи път през 1967 г., отбелязва „Ел паис".

В период, когато жените почти не присъстват в лабораториите, Хосефина Кастелви участва в организацията на испанските антарктически изследвания през 1984 г. и ръководи испанската база на остров Ливингстън между 1989 и 1997 г. Там има връх Кастелви, кръстен в нейна чест, отбелязва „Ел паис".

По време на престоя си на Ледения континент тя работи и на първия испански кораб, който се установява в района - „Лас палмас", а след това и на океанографския плавателен съд за полярни изследвания „Есперидес". Хосефина Кастелви участва в около тридесет океанографски кампании и повече от пет експедиции в Антарктида.

Тя е била и мениджър на испанската Национална програма за научни изследвания в Антарктида, отговаряла е за координацията на международните научни проекти, осъществявани там. През 1994 г. е назначена за директор на Института по морски науки в Барселона. През дългогодишната си кариера получава множество отличия, сред които Златен медал за заслуги в научната сфера на Община Барселона (1996 г.), кръст „Сант Жорди“ от каталунските власти (2003 г.), и др.

След като се оттегля от активна дейност през 2000 г., Хосефина Кастелви продължава да се занимава с популяризирането и защитата на околната среда на Ледения континент. По повод 25-годишнината от създаването на испанската база, Кастелви участва в документалния филм на режисьора Алберт Соле. Това даде възможност на изследователката да стъпи отново на Ледения континент и да го види за последен път, отбелязва "Ел паис".

„Огромна е организационната и логистичната помощ, която доня Пепита, както всички я наричаха, оказа на Българския антарктически институт при първите му стъпки в Антарктика", написа проф. Христо Пимпирев във Фейсбук. Организацията „изказва искрени съболезнования на колегите от Полярния комитет на Испания и Департамента за морски технологии в Барселона и близките на доня Хосефина за неоценимата загуба", добави той.