Мъж е загинал в Северна Гърция, колата му е повлечена от придошла река

Мъж е загинал в Северна Гърция, колата му е била повлечена от придошла река. СНИМКА: Pixabay

Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река край град Комотини, Северна Гърция, съобщи БТА по информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Нещастният случай е станал, когато мъжът е опитал да пресече река Возвози с автомобила си през брод, като не се е съобразил с поставените знаци от полицията, че бродът е затворен заради обилните валежи през изминалите дни.

Усложнена е обстановката след проливните дъждове и на полуостров Пелопонес, където валежите наводниха пътища в община Пиргос и предизвикаха затварянето на училищата в района.

Хиляди жилища там са без водоснабдяване след авария в резултат на наводненията, съобщава ЕРТ.

Ново свлачище е станало и на Йонийската магистрала по западното крайбрежие на Гърция, която беше затворена наскоро пак заради свлачище.

Властите са обезпокоени, защото според прогнозите се очакват проливни дъждове и през следващата седмица.

