В Солун арестуваха българин с 6,3 кг хероин (Видео)

35-годишен българин е бил арестуван в четвъртък в Гърция от полицейски служители на Поддирекция за разследване и прокуратура на престъпления в Серес за внос и трафик на наркотици, съобщава електронното издание "Лионнюз"

След координирани действия от полицейските служители на отдел „Наркотици", мъжът е бил локализиран и у него са открити и иззети 9 пакета хероин с общо тегло 743 грама, съобщава гръцката полиция, като не посочва националността на задържания.

При претърсване на управлявано от него превозно средство, с помощта на полицейското куче за откриване на наркотици Рокси, са открити 26 пакета хероин с общо тегло 5 килограма и 538 грама , скрити в специално отделение на пода на пътническата седалка, които са конфискувани.

Полицейското разследване установи, че арестуваният е член на група, внасяща и трафикираща наркотици в страната.

Превозно средство, което е използвал, е конфискувано, както и 1 мобилен телефон и сумата от 400 евро, които са открити у него.

Арестуваният ще бъде отведен в Първоинстанционната прокуратура на Серес.