Камала Харис загатна участие на президентските избори в САЩ през 2028 г.

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис възобнови присъствието си в социалните мрежи под името Kamala HQ, използвано по време на президентската ѝ кампания през 2024 г. Тя го ребрандира като „онлайн организационен проект за следващо поколение кампании".

Харис обяви, че акаунтът, който има над 5 милиона последователи в TikTok и над 1 милион в X, вече ще се нарича Headquarters ("Щаб") и ще се използва като „организация за младежка мобилизация" преди тазгодишните междинни избори, в партньорство с ляво ориентираната група People for the American Way ("Хора за американския начин на живот").

Инициативата има за цел да „мобилизира млади хора, подкрепящи справедливостта и демокрацията, срещу крайнодесния екстремизъм".

Ходът на Харис, която загуби изборите от президента Доналд Тръмп през 2024 г., след като замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия, идва на фона на нарастващи спекулации, че бившият вицепрезидент се подготвя за нова кандидатура за Белия дом.

„Харис винаги е казвала, че ще продължи да бъде активна и силен глас за демократите, тъй като има толкова много неща, срещу които трябва да се противопоставим заради щетите, които Тръмп и републиканците нанасят на страната", каза стратег, пожелал анонимност.

Харис беше до голяма степен извън заглавията в продължение на няколко месеца след края на администрацията на Байдън в началото на миналата година. Но миналата пролет и лято тя започна отново да се появява в политическия фокус, включително като водеща фигура на събития за набиране на средства за Националния комитет на Демократическата партия.

Обявлението ѝ миналото лято, че няма да се кандидатира за губернатор тази година в родния си щат Калифорния, също засили спекулациите за евентуална президентска кампания през 2028 г.

Харис, която не е затворила вратата за ново участие в избори, в момента е във втората част от турнето за представяне на своя мемоар „107 дни" — толкова, колкото продължи президентската ѝ кампания през 2024 г.

Републиканският национален комитет реагира на публикацията ѝ в X с емоджи „вдигнат палец", знак, че би приветствал по-активното политическо ангажиране на Харис занапред.



