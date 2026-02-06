ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев откри СТЕМ кабинети в училище в Мо...

Стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея

2028
Най-голямото пристанище в Гърция - Пирея Снимка: Архив

От сутринта е спряно движението на всички кораби от пристанището Пирея край гръцката столица Атина заради стачка на пристанищните работници, съобщи БТА по информация на държавната телевизия ЕРТ.

Стачката засяга и пристанищата Саламина и Елефсина, пак в района на Атина, докато курсовете от Рафина се извършват нормално.

Стачката започна в полунощ и ще продължи 24 часа.

Исканията на работниците са предимно за подновяване на колективните трудови договори с увеличение на възнагражденията и засилени мерки за безопасност и здравословни условия на труд.

Освен това организаторите издигат искания Гърция да не участва във военни операции и да не се превозват военни товари.

