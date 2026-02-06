Най-малко 11 бяха убити след взрив в джамия в Исламабад, близо 100 са ранени (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Взрив в шиитска джамия в столицата на Пакистан, Исламабад, в петък уби 11 души и рани близо 100, съобщиха местните власти.

Полицията в Исламабад заяви, че взривът в голямата джамия е бил нападение и че е започнало разследване, пише "Дейли мейл".

Телевизионни кадри и изображения в социалните мрежи показаха как полицията и местни жители транспортират ранените до близките болници. Министърът на вътрешните работи на Пакистан Мохсин Накви осъди атаката и призова властите да осигурят възможно най-добрата медицинска помощ за пострадалите, които пристигаха в различни болници в града.

Никой не пое веднага отговорност за експлозията, но подозренията вероятно ще паднат върху бойни групировки като пакистанските талибани или групировката „Ислямска държава", която е била обвинявана за предишни атаки срещу шиитски поклонници — малцинство в страната.

Бойни групировки често атакуват сили за сигурност и цивилни в цял Пакистан.

През ноември самоубийствен атентатор удари пред съд в Исламабад, при което загинаха 12 души.

Последното нападение идва почти седмица след като обявената извън закона Балочистанска освободителна армия извърши множество атаки в засегнатата от бунтове югозападна провинция Балочистан, при които загинаха около 50 души.

Силите за сигурност, отговарящи на тези атаки, също са убили повече от 200 „терористи", според военните.