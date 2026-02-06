ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев откри СТЕМ кабинети в училище в Мо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22235973 www.24chasa.bg

Най-малко 11 бяха убити след взрив в джамия в Исламабад, близо 100 са ранени (Видео)

2012
Полицията в Исламабад заяви, че взривът в голямата джамия е бил нападение и че е започнало разследване Снимка: Екс/ @NDTVProfitIndia

Взрив в шиитска джамия в столицата на Пакистан, Исламабад, в петък уби 11 души и рани близо 100, съобщиха местните власти.

Полицията в Исламабад заяви, че взривът в голямата джамия е бил нападение и че е започнало разследване, пише "Дейли мейл".

Телевизионни кадри и изображения в социалните мрежи показаха как полицията и местни жители транспортират ранените до близките болници. Министърът на вътрешните работи на Пакистан Мохсин Накви осъди атаката и призова властите да осигурят възможно най-добрата медицинска помощ за пострадалите, които пристигаха в различни болници в града.

Никой не пое веднага отговорност за експлозията, но подозренията вероятно ще паднат върху бойни групировки като пакистанските талибани или групировката „Ислямска държава", която е била обвинявана за предишни атаки срещу шиитски поклонници — малцинство в страната.

Бойни групировки често атакуват сили за сигурност и цивилни в цял Пакистан.

През ноември самоубийствен атентатор удари пред съд в Исламабад, при което загинаха 12 души.

Последното нападение идва почти седмица след като обявената извън закона Балочистанска освободителна армия извърши множество атаки в засегнатата от бунтове югозападна провинция Балочистан, при които загинаха около 50 души.

Силите за сигурност, отговарящи на тези атаки, също са убили повече от 200 „терористи", според военните.

Полицията в Исламабад заяви, че взривът в голямата джамия е бил нападение и че е започнало разследване Снимка: Екс/ @NDTVProfitIndia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича