Вдигат таксата за Би Би Си, вече ще е 180 паунда

Таксата за телевизионна лицензия на Би Би Си ще се увеличи с 5,50 паунда до 180 паунда годишно с цел „да се поддържа стабилно финансово състояние на телевизията", обяви Министерството на културата, медиите и спорта (DCMS) на Великобритания.

Новината за увеличението на цената ще нанесе допълнителен удар на милиони домакинства, които вече се борят с нарастващите разходи, и идва въпреки споразумението между Би Би Си и предишното правителство да се запази лицензионната такса под 175 паунда на година.

През 2022 г. беше договорено, че лицензионната такса ще бъде обвързана с инфлацията поне до 2027 г., съобщава Daily Mail.

Когато беше постигнато споразумението, лицензионната такса беше 159 паунда и се очакваше да струва по-малко от 175 лири до последната година.

Въпреки това високата инфлация доведе до увеличаване на сумата, която телевизионните зрители трябва да плащат.

Миналия ноември лейбъристкото правителство обяви, че от април таксата ще се увеличи от 169,50 паунда на 174,50 паунда.

Корпорацията събра почти 4 милиарда паунда от таксата през 2025 г.

В изявление в петък DCMS описа Би Би Си като „най-голямата медийна марка в Обединеното кралство, като 94% от възрастните в Обединеното кралство са използвали Би Би Си всеки месец през миналата година".

Телевизионният оператор „остава най-използваната и надеждна медия в Обединеното кралство", добавиха от министерството.

Безплатните лицензи ще останат за хора на възраст над 75 години, получаващи пенсионни добавки, като ще бъдат намалени таксите за жителите на домове за стари хора и незрящите лица.

Министерството добави, че увеличението на цената „идва успоредно с текущия преглед на хартата, който ще гарантира, че Би Би Си се финансира по устойчив начин, за да предоставя стойност на платците на лицензионна такса, да спечели доверието на обществеността с безпристрастни редакционни стандарти и да стимулира растежа, възможностите и добрите работни места в цялата страна".