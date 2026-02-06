Бивш член на Армията за освобождение на Косово е арестуван в Сърбия.

Бивш член на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) е бил арестуван в Сърбия, съобщиха Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово и адвокатът Арианит Коци, цитирани от албанската редакция на Радио Свободна Европа.

Сръбските власти потвърдиха, че Митхат Льожани е бил арестуван вчера по подозрения в извършване на престъпления срещу цивилното население, предаде БТА. Според Сърбия той е заподозрян, че в качеството си на член на АОК е участвал в учения през 1998-1999 г. (по време на войната в Косово – бел ред.), „след които е взел участие в терористични нападения срещу (служители на) сръбското министерство на вътрешните работи и югославската армия".

В съобщение на сръбските власти се посочва, че Льожани „като член на групировка, командвана от Рамуш Харадинай (бивш косовски премиер и бивш командир на АОК – бел. ред.), е участвал в отвличане и убийства на полицаи".

Заместник-председателят на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово Газменд Сюля заяви, че Льожани е бил арестуван на границата между Сърбия и Хърватия, както и че по време на проверката в джоба му е била открита членска карта като ветеран от АОК.

Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич заяви, че арестуваният е от Печ (Пея) и допълни, че към момента е задържан за срок от 48 часа, след което ще бъде изправен пред сръбска прокуратура за военни престъпления, където ще му бъдат повдигнати обвинения.

Според косовския адвокат Арианит Коци задържането на Льожани не е изолиран случай, тъй като арестите на косовски граждани, които преминават през Сърбия, се повтарят.

Косовското външно министерство все още не е излязло с изявление.

Сърбия многократно е арестувала косовски граждани с аргумента за извършени военни престъпления в Косово в периода 1998-1999 г., като само през 2025 г. са регистрирани няколко такива случая, отбелязва Радио Свободна Европа. По сведения на косовското външно министерство, цитирани от медията, миналата година в Сърбия са били арестувани косовските граждани Арбнор Спахиу, Люлзим Халили, Саша Джорджевич, Бехар Преничи, Хазир Хазири, Авни Ченай, Милан Вукашинович, Джемайл Емини и Башким Емини.

През 90-те години на миналия век Сърбия определи Армията за освобождение на Косово за терористична организация, докато за Косово АОК е организацията, която е защитила местното население от репресиите на югославските въоръжени сили, пише още медията.