Проливните дъждове в Румъния причиниха наводнения и свлачища

Мартина Ганчева, БТА

2140
Наводнения и свлачища в Румъния. Снимка: Департамент за извънредни ситуации на Румъния

Проливните дъждове от последните два дни в Румъния засегнаха 21 населени места в пет окръга и причиниха наводнения и свлачища, съобщават от Департамента за извънредни ситуации в информация.

Дворове на къщи са под вода, много общински пътища са блокирани от инертни материали.

Най-тежко е положението в Прахова и Бузъу в южната и югоизточната част на страната, където е издадено най-високо предупреждение за опасно време – червен код. Жителите на Вернещ и Тисъу получиха предупреждение и чрез системата „Ро-Алърт".

В района на Миеря, окръг Бузъу, няколко домакинства са напълно изолирани от света поради покачващото се ниво на река Нишков. Специализирана техника е на място, за да възстанови безопасният достъп до населеното място.

Властите препоръчват на местното население да бъде предпазливо и да спазва официалните инструкции.

Междувременно Националният институт по хидрология и управление на водите издаде предупреждения за риск от наводнения на няколко реки в румънските области Молдова и Влахия.

Неустойчиво е времето и в Букурещ, където цяла нощ валя дъжд, а рано тази сутрин – суграшица.

