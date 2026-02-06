Барак и Мишел Обама бяха изобразени като маймуни във видео, публикувано от Тръмп

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Барак и Мишел Обама СНИМКА: туитър

Бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни в конспиративно видео, публикувано снощи от президента Доналд Тръмп в социалната му мрежа „Трут Соушъл", и посветено на президентските избори от 2020 г., предаде БТА по информация на Франс прес.

Видеото, с продължителност малко повече от минута, представя предполагаеми доказателства за неправомерни действия по време на изборите, които президентът републиканец твърди, че е спечелил и за които казва, че са му били откраднати.

Точно преди края на публикацията, за две секунди се появява видеомонтаж със смеещите се лица на съпрузите Обама върху телата на маймуни, с джунгла на заден план.

