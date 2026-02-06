ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев откри СТЕМ кабинети в училище в Мо...

ЕК: ТикТок нарушава европейското законодателство с пристрастяващ дизайн

Европейската комисия (ЕК) оповести днес предварителното заключение от проверката на социалната мрежа „ТикТок" (TikTok), според което платформата нарушава европейското законодателство заради пристрастяващия си дизайн, предаде БТА.

Комисията поясни, че функции като неограниченото скролване, автоматичното възпроизвеждане на съдържание и постоянното получаване на съобщения са в разрез с европейските правила за цифровите услуги. Заключението сочи, че платформата не е проверила как тези възможности за потребителите може да засегнат физическото и психическото им състояние, включително при непълнолетните и уязвимите младежи.

ЕК цитира данни от научно изследване, според което подобни функции може да доведат до загуба на самоконтрол. При проверката е установено, че платформата не е отчела също продължителността на употребата на приложението от непълнолетни, особено в нощните часове, както и колко често потребителите отварят приложението.

„ТикТок" изглежда не успява да приложи разумни, съразмерни и работещи мерки за ограничаване на опасностите, свързани с този дизайн, се посочва в съобщението на комисията. Според ЕК е необходима промяна на дизайна, така че да има възможност за "почивки" при използването на приложението.

Комисията уточни, че предварителното заключение не предопределя резултата от проверката, започнала през февруари 2024 г., но ако заключенията се потвърдят в последващата кореспонденция с платформата, ЕК може да издаде решение с налагане на глоба, съразмерна на естеството, тежестта и продължителността на нарушението и на стойност до 6 на сто от общия световен годишен оборот на „ТикТок".

