Кремъл: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Кремъл заяви днес, че продължилите два дни разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна са били сложни, но конструктивни и че те ще продължат, предаде Ройтерс, като се позова на изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Украйна и Русия приключиха втория етап на разговорите вчера и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници и се споразумяха да възобновят преговорите скоро.

„Работата продължава", каза Песков. „Работата продължи два дни, работата беше конструктивна и в същото време много сложна. Тя ще продължи", подчерта прессекретарят на Кремъл, предаде БТА.

Той каза още, че както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, след като вчера изтече срокът на действие на договора „Нов СТАРТ", който ограничаваше броя на стратегическите ракети, носители и бойни глави.

Песков каза, че по време на разговорите в Абу Даби двете страни са се споразумели, че ще действат отговорно след изтичането на срока на действие на договора, подписан през 2010 година.

Говорителят на Кремъл също така изрази надежда, че преговорите между Иран и САЩ в Оман ще дадат резултат и ще доведат до деескалация и призова всички страни междувременно да демонстрират сдържаност.

Иран и САЩ днес започнаха преговори, за да се опитат да преодолеят сериозните си различия относно ядрената програма на Техеран, като Оман посредничи между двете страни. Спор относно разширяване на дневния ред обаче изложи на риск дипломатическите усилия и създаде опасност от предизвикване на нов конфликт в Близкия изток.