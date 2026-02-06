ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентина и САЩ подписаха търговско споразумение з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22236685 www.24chasa.bg

Терористичен акт е взривената кола в Одеса, в която загина военен

4724
Терористичен акт е взривената кола в Одеса, в която загина военен. Снимка: Пиксабей

Регионалните служби за сигурност в Одеска област класифицират експлозията на автомобил в Киевски район на Одеса като терористичен акт, съобщават от пресслужбата на ведомството на Фейсбук страницата си.

Вече е открито съответно наказателно дело, като досъдебното разследване продължава по чл. 258 от наказателния кодекс на Украйна (терористичен акт), посочват от пресслужбата.

"По предварителни данни от разследването експлозията е станала днес около пет часа сутринта, близо до жилищна сграда на улица „Академик Корольов". Шофьорът на автомобила е загинал. Службата за сигурност, съвместно с Националната полиция, провеждат комплексни мерки за установяване на всички обстоятелства около инцидента и лицата, участвали в извършването му", допълват от ведомството.

По информация, публикувана на одеския информационен сайт "Думская", "загиналият е бил 21-годишен военнослужещ, а за експлозията е било използвано дистанционно активирано взривно устройство".

Терористичен акт е взривената кола в Одеса, в която загина военен. Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича