Терористичен акт е взривената кола в Одеса, в която загина военен

Регионалните служби за сигурност в Одеска област класифицират експлозията на автомобил в Киевски район на Одеса като терористичен акт, съобщават от пресслужбата на ведомството на Фейсбук страницата си.

Вече е открито съответно наказателно дело, като досъдебното разследване продължава по чл. 258 от наказателния кодекс на Украйна (терористичен акт), посочват от пресслужбата.

"По предварителни данни от разследването експлозията е станала днес около пет часа сутринта, близо до жилищна сграда на улица „Академик Корольов". Шофьорът на автомобила е загинал. Службата за сигурност, съвместно с Националната полиция, провеждат комплексни мерки за установяване на всички обстоятелства около инцидента и лицата, участвали в извършването му", допълват от ведомството.

По информация, публикувана на одеския информационен сайт "Думская", "загиналият е бил 21-годишен военнослужещ, а за експлозията е било използвано дистанционно активирано взривно устройство".