Учени: Млечният път може да се управлява от огромно струпване на мистериозна тъмна материя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учените твърдят, че Млечният път може да няма супермасивна черна дупка в центъра си, както се смяташе досега.

Огромната гравитация на черната дупка би обяснила орбитите на така наречените S-звезди, които се въртят около ядрото със скорост от няколко хиляди километра в секунда.

Междувременно се смята, че лекото притегляне от облака от тъмна материя обяснява защо въртенето на нашата галактика не се забавя драстично към външния й край.

Сега учени от Института по астрофизика в Ла Плата предложиха алтернативна теория.

Те предполагат, че нашата галактика всъщност може да се върти около огромно струпване от мистериозна тъмна материя.

Тъмната материя е невидима субстанция, която не може да бъде видяна от нашите телескопи, но се смята, че съставлява над една четвърт от Вселената.

Според експертите свръхплътна маса от тъмна материя би обяснила както бурния танц на звездите близо до ядрото на галактиката, така и лекото въртене на нашата галактика.

Съавторът на проучването д-р Карлос Аргуелес от Института по астрофизика в Ла Плата казва:

„Ние не просто заместваме черната дупка с тъмен обект, ние предполагаме, че супермасивният централен обект и хало от тъмна материя на галактиката са две проявления на едно и също, непрекъснато вещество".

Ключът към това изненадващо предположение се крие в една много специфична форма на тъмна материя, съставена от частици, наречени фермиони, които са изключително леки субатомни частици.

Теоретично тези частици биха могли да образуват свръхплътно, компактно ядро, заобиколено от дифузен ореол, който би действал като едно цяло.

Плътното ядро би обяснило бързото движение на S-звездите, докато външният ореол би обяснил по-широките движения на галактиката в най-голям мащаб.

„Това е първият път, когато модел на тъмна материя успешно свързва тези коренно различни мащаби и различни орбити на обекти", казва д-р Аргуелес.

Важно е, че тази теория може да обясни и едно от най-важните наблюдения, които имаме за вътрешното ядро на Млечния път.

През 2022 г. учени от Event Horizon Telescope Collaboration използваха мрежа от телескопи, обхващаща цялата Земя, за да заснемат първата снимка на галактическото ядро.

Това, което наблюдаваха, беше ярко сияние от светлина, обграждащо нещо тъмно, за което се смяташе, че е черната дупка Стрелец А.

Всяка теория, която предполага, че в центъра на галактиката има нещо друго освен черна дупка, трябва да обясни как е възникнала тази картина.

За щастие, скорошно проучване, проведено от д-р Аргуелес и друга група сътрудници, установи, че светлината, генерирана от материята, въртяща се около плътна група от тъмна материя, създава изображение, което удивително прилича на изображението от телескопа Event Horizon.

Водещата авторка Валентина Креспи, докторантка в Института по астрофизика Ла Плата, казва: „Нашият модел не само обяснява орбитите на звездите и въртенето на галактиката, но и е в съответствие с известната картина „сянка на черна дупка".

„Плътното ядро от тъмна материя може да имитира сянката, защото изкривява светлината толкова силно, че създава централна тъмнина, обградена от ярък пръстен.

Според изследователите нашите настоящи наблюдения на звездите около галактическото ядро са еднакво съвместими с моделите на черната дупка и фермионната тъмна материя.

Те обаче твърдят, че теорията за тъмната материя е за предпочитане, защото обяснява структурата и поведението на Млечния път с един единствен обект.

В бъдеще ще са необходими по-прецизни наблюдения, за да се определи със сигурност какво се намира в сърцевината на галактиката.

Например, изключително чувствителни инструменти биха могли да открият следи от „фотонни пръстени" – характерна черта на черните дупки, която би липсвала в сценария с тъмната материя.