ЕК с насоки за онлайн платформите как да защитават професионалното медийно съдържание.

Европейската комисия даде днес насоки за онлайн платформите как да защитават професионалното журналистическо съдържание по силата на европейското законодателство за свободата на медиите, предаде БТА.

Правилата на ЕС предвиждат медийното съдържание онлайн, когато е създадено по професионалните изисквания, да бъде предпазено от неоправдано премахване. Платформите следва да съобщават на съответните медии предварително, когато възнамеряват да свалят тяхно журналистическо съдържание и ясно да обяснят причините за своето решение. Доставчиците на медийно съдържание имат 24 часа срок за отговор, преди да се пристъпи към премахване на съдържанието. Медиите могат да се възползват от тези възможности, когато работят в условията на редакционна независимост и подлежат на регулаторен надзор.

Днешните насоки се очаква да улеснят прилагането на европейското законодателство, включително с въвеждането на консултации между платформите и регулаторните органи и представители на гражданското общество, в това число и проверители на факти, когато имат съмнения за дадено медийно съдържание, се пояснява в съобщението.