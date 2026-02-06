Измамите с дийпфейк с драстично увеличение през последната година

Измамите с дийпфейк съставляват най-големия дял от докладваните киберпрестъпления в световен мащаб през последните 12 месеца, според анализ на експерти по изкуствен интелект от AI Incident Database, съобщава "Гардиън".

Инструментите за създаване на персонализирани измами вече са евтини и лесни за разгръщане в голям мащаб, сочи анализът. Той каталогизира повече от дузина скорошни примери за „имитация за печалба", включително дийпфейк видео на премиера на Западна Австралия, Робърт Кук, рекламиращ инвестиционна схема, и дийпфейк лекари, промотиращи кремове за кожа.

Тези примери са част от тенденция, при която измамниците използват широко достъпни AI инструменти за осъществяване на все по-насочени кражби. Миналата година финансов служител в сингапурска мултинационална компания изплати почти 500 000 долара на измамници, вярвайки, че участва в видеоразговор с ръководството на компанията. Според оценки, британските потребители са загубили 9,4 млрд. лири за измами за деветте месеца до ноември 2025 г.

„Мащабът се променя", казва Фред Хайдинг, изследовател от Харвард, изучаващ AI-измамите. „Става толкова евтино, че почти всеки може да го използва сега. Моделите стават наистина добри и по-бързи, отколкото повечето експерти мислят."

Хайдинг добавя, че най-лошото предстои. В момента технологията за клониране на глас е отлична. Тя прави лесно за измамниците да се представят например за внук в беда по телефона. Дийпфейк видеата обаче все още имат какво да подобрят.

„Това ще бъде основният проблем – пълната липса на доверие в дигиталните институции, както и в институциите и материалните активи като цяло", прогнозира Хейдинг.