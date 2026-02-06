Мицкоски: Без гаранции няма да впишем българите в конституцията

Позицията на правителството на Северна Македония за промените в конституцията на страната остава непроменена и българите няма да бъдат вписани в основния закон на страната - условие за начало на преговори с ЕС - без гаранции, че процесът няма да бъде съпроводен „с нови блокади и двустранни условия”, заяви в интервю за МРТ 1 премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.

По думите му страната е готова да спазва поетите ангажименти, но „очаква същото и от съседите си и от ЕС”.

„Всички ли уважаваме международното право? Уважаваме го. Ако го уважаваме и ако сме наясно с ангажиментите, поети от предишното правителство (на Северна Македония), колкото и катастрофални да са, те са поети от нашето правителство, независимо кой е премиер.... независимо дали е по волята му или не. Въпросът е какво бъдеще очаква държавата. Колкото и горчиво да е всичко това, реалността е такава”, каза Мицкоски.

Той отново заяви тезата си, че очаква България да спазва конвенциите, които е ратифицирала.

„Изискваме също така те да са наясно с ангажиментите, които някои от техните (българските) правителства са поели. Ако едно правителство на източния ни съсед е поело ангажимент, като е подписало и ратифицирало резолюции и конвенции за защита на правата на човека, да спазва решенията на Страсбургския съд по правата на човека. А това е да се позволи на македонската общност да си регистрира организация, в която да може да общува културно и образователно. Тази общност трябва да има свой представител в Съвета на министрите по правата на малцинствата, който функционира в рамките на правителството на източния ни съсед. Това е принципна позиция”, заяви Мицкоски.

По думите му, след като представителите на ЕС уверяват, че „няма да позволят следващо вето, следващи двустранни условия и че признава македонската идентичност, език”, тези уверения трябва да бъдат официализирани чрез заключения.

„Ако е така, ако наистина мислите така, тогава, моля, приемете го като заключение, за да можем да излезем пред гражданите и да кажем: Вижте, хора, искаме ли да сме в ЕС? Искаме. Поискахме ли от ЕС гаранции за нашата идентичност, език, че няма да има билатерално вето? Ето, Съветът донесе ново заключение за нас... От друга страна, вижте, източният ни съсед позволи на ОМО "Илинден – Пирин" да се регистрира, сега имаме представител в Съвета на министрите по правата на малцинствата в това правителство и т.н. Което означава, че сега вече имаме гаранции, на които може да се вярва. Добре, тогава можем да обсъдим какво ще направим ние, като правителство”, заяви Мицкоски, според когото никой не може да очаква, че правителството на страната ще влезе в процеса на евроинтеграция „току-така”, след като с решенията си предишното правителство е застрашило евроинтеграционния път на страната.

Относно информацията, която се разпространява в страна за евентуален „нонпейпър“ от Еврокомисаря по разширяването Марта Кос, премиерът на Северна Македония обяви, че такъв документ не е получен.

„От информацията, с която разполагаме, как биха изглеждали очертанията (на този документ), в момента (това) не зависи от ЕК, а от Съвета, от държавите членки. Така че ЕК може да направи предложение, но все пак, за да функционира всичко това, държавите- членки трябва да се съгласят. Не можем само да следим този процес, той не зависи от нас. Ако има политическа воля сред държавите - членки, те трябва да приемат предложението, което ще дойде от ЕК за улесняване на процеса на присъединяване, или някаква нова методология, или, както се казва, „постепенна интеграция“. Т.е. интеграция, която би имала определени защитни механизми...Че не можете да използвате за всичко структурните фондове. Имаше идея държавите от Западните Балкани да нямат право на вето, имаше идея да нямаме еврокомисар. Така че, всичко това се слага на масата като идея, но все още няма никаква форма. Най-малко това зависи от нас, държавите-членки трябва да се съгласят за каквито и да било промени”, заяви Мицкоски в интервюто за MРT1.