Гръцките власти предупредиха за възможно рязко покачване на водите на Марица и Арда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общинските власти в Орестиада, Североизточна Гърция, отправиха предупреждение към населението за очаквано постъпване на големи водни количества по реките Марица (Еврос) и Арда в следващите часове, съобщи БТА по информация на телевизия Скай.

Местната администрация предупреждава жителите и земеделските стопани да избягват движението, работата и всякакви дейности в близост до речните корита и да бъдат подготвени за евентуално повишаване на водните нива.

В България през тази нощ започна контролирано изпускане на водни количества от язовирите „Кърджали" и „Студен кладенец" на река Арда през преливниците заради повишени обеми след значителните валежи в Родопите.

След язовир „Ивайловград" река Арда навлиза на гръцка територия, където се влива в р. Марица, която формира границата между Гърция и Турция.