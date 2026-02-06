ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките власти предупредиха за възможно рязко покачване на водите на Марица и Арда

Гръцките власти предупредиха населението за възможно рязко покачване на водите на Марица и Арда. Снимка:Pixabay

Общинските власти в Орестиада, Североизточна Гърция, отправиха предупреждение към населението за очаквано постъпване на големи водни количества по реките Марица (Еврос) и Арда в следващите часове, съобщи БТА по информация на телевизия Скай.

Местната администрация предупреждава жителите и земеделските стопани да избягват движението, работата и всякакви дейности в близост до речните корита и да бъдат подготвени за евентуално повишаване на водните нива.

В България през тази нощ започна контролирано изпускане на водни количества от язовирите „Кърджали" и „Студен кладенец" на река Арда през преливниците заради повишени обеми след значителните валежи в Родопите.

След язовир „Ивайловград" река Арда навлиза на гръцка територия, където се влива в р. Марица, която формира границата между Гърция и Турция.

