Арестуваха мъж, излъчвал на живо как малтретира дъщеря си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Мадрид арестува мъж за това, че е излъчвал на живо чрез приложение за стрийминг как сексуално насилва собствената си непълнолетна дъщеря, съобщи Diari ara.

Разследването срещу него започнало в края на миналия ноември. Те са получили анонимна информация по имейл, създаден за сигнали, свързани с детска порнография.

Арестуваният мъж е използвал частни стаи, за да привлече потребители, интересуващи се от този тип материали. Използвал снимки на себе си, лежащ на леглото с дъщеря си, като примамка за зрители.

След като се свързвал с потребителите чрез външно приложение за съобщения, той излъчвал как тормози сексуално непълнолетната си дъщеря, в замяна на виртуални монети, които можели да се разменят на самия уебсайт за подаръци или по-добра видимост.

С напредването на разследването полицаите успели да идентифицират мъжа в Мадрид, където бил арестуван.

При претърсване на дома му са били иззети два мобилни телефона, на които било открито голямо количество порнографски материали.