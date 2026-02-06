Нова теория: Затворник може да е имал достъп до Епстийн в нощта, в която педофилът се самоуби (Видео)

Новопубликувани документи по случая „Епстийн" разкриват, че разследващите смятат, че затворник може да е имал достъп до зоната, в която се е намирал печално известният педофил в нощта на смъртта му.

Скрит сред документите, публикувани миналия петък от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ), докладът изглежда противоречи на официалната версия за последните часове на Джефри Епстийн и придава допълнителна достоверност на множеството конспиративни теории, които от години заобикалят този противоречив случай.

Разследващи от ФБР и Службата на главния инспектор (OIG) към Министерството на правосъдието отбелязват, че записи от охранителните камери в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Ню Йорк, където Епстийн е бил задържан преди смъртта си, показват оранжево проблясване, което може да е било „затворник", движещ се към етажа, на който е бил държан Епстийн. 🚨 The last known figure to be seen before Epstein was Suicided



At 10:39PM, A figure in (possibly inmate in orange) clothing can be seen walking up to Epstein’s tier…



This was the last time anyone approached Epstein’s cell block until his body was discovered the next morning.… https://t.co/07D8q3FFTf pic.twitter.com/j8rdTwiXD8 — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) July 31, 2025

Разследващите са забелязали оранжева фигура, която се движи нагоре по стълбището към килията му в нощта на смъртта му, пише "Дейли мейл".

Официално беше съобщено, че Епстийн е се е самоубил малко след 6:30 ч. сутринта на 10 август 2019 г., когато е бил открит от надзирател, носещ закуската му.

След като е бил намерен в безсъзнание в килията си, съдебните лекари по това време заключват, че Епстийн се е обесил.

И до днес няма официално определен точен час на смъртта му, тъй като две от камерите извън килията му са „дефектирали" и са били разследвани от ФБР.

Докладът на OIG отбелязва, че в 22:39 ч. на 9 август 2019 г. агентите на ФБР са наблюдавали как „оранжево проблясване изглежда се изкачва по стълбите към етажа L — възможно е това да е затворник, ескортиран към този етаж". Докладът на OIG СНИМКА: Екс/YourAnonOne

Главният инспектор обаче прави различен извод от този на ФБР, като пише относно оранжевото проблясване: „Затворниците по това време са в пълна изолация; възможно е някой да носи затворническо бельо или спално оборудване нагоре."

Анализите на двете разследващи институции противоречат на публични изявления на поне двама високопоставени американски служители.

Бил Бар, който е бил главен прокурор на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп, заяви в интервю през 2019 г., че лично е прегледал охранителните записи, които потвърждавали, че никой не е влизал в зоната, където е бил настанен Епстийн в нощта на смъртта му. Photos show the ligature and cell where Jeffrey Epstein allegedly took his own life pic.twitter.com/hCbTJkL5ha — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) January 30, 2026

През май миналата година бившият заместник-директор на ФБР Дан Бонгино заяви по Fox News: „Има видео, ясно като бял ден. Той е единственият човек вътре и единственият, който излиза. Всичко се вижда." Малко преди публикуването на видеото през август той добави: „Работим по почистването му, за да получите подобрена версия, а също така ще дадем и оригинала, за да няма съмнения за манипулации."

Окончателният доклад на главния инспектор обаче гласи: „Около 22:39 ч. неизвестен надзирател се вижда да се изкачва по стълбите към етаж L и след това отново влиза в обхвата на камерата в 22:41 ч."

Почти 11 часа видеозаписи от зоната пред килията в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Ню Йорк са били подложени на сериозен анализ.

Форензични експерти заявяват пред CBS, че оранжевото петно на видеото може действително да е било друг затворник.

Конър Маккорт, пенсиониран сержант от нюйоркската полиция и експерт по съдебен видеоанализ, заяви пред медията: „Въз основа на ограниченото видео е по-вероятно това да е човек в оранжева униформа."

Публикуването на видеото също е било подложено на критики.

Въпреки обещанието на Бонгино през 2025 г. да публикува необработената версия на записа от килията, администрацията на Тръмп бе критикувана за това, че предполагаемо е манипулирала т.нар. „суров" материал, като е използвала Adobe Premiere Pro за сглобяване на два отделни клипа.

Един от клиповете първоначално е бил с продължителност 4 часа и 19 минути, но от него са били изрязани почти 2 минути и 53 секунди. Изрязването се случва в 23:58:58 ч. — само милисекунди преди да се появи едноминутна празнина в записа. Вторият клип започва точно в полунощ.

Главният прокурор Пам Бонди обясни липсата с „нощно системно рестартиране".

Въпреки това, метаданните показват, че файлът е бил променян многократно на 23 май 2025 г. в рамките на повече от три часа, което противоречи на твърдението, че видеото е „суров материал".

WIRED е поискал коментар от Министерството на правосъдието относно редакциите, а говорител е отговорил в рамките на минути с думите: „Обърнете се към ФБР". От ФБР впоследствие отказват коментар.

Случаят идва на фона на разкритие, че Епстийн е наредил погребването на две „чуждестранни момичета" близо до ранчото си, след като те били удушени до смърт по време на „груб фетишистки секс", според имейл, публикуван в последните документи по случая.

Имейлът, изпратен от лице, което твърди, че е работило за Епстийн, включва и линкове към материали, за които се твърди, че показват покойния педофил в сексуални актове с непълнолетни момичета.

Кореспонденцията е изпратена първоначално до мъж на име Еди Арагон на 21 ноември 2019 г., а по-късно е препратена на ФБР. Тя е част от три милиона документа от архива „Епстийн", публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналия петък.

В имейла, озаглавен „Поверително: Джефри Епстийн", подателят — чието име е заличено — твърди, че „е бил там и е видял всичко като бивш служител в Зоро".

Той твърди, че момичетата са били погребани по нареждане на Епстийн и „Мадам Джи", за която се смята, че е Гилейн Максуел, в ранчото Зоро — обширния имот на сексуалния престъпник в Ню Мексико, за който отдавна се съобщава, че е служил като едно от частните му места за сексуално насилие и трафик.

В имейла се казва:

„Едуард, това е чувствително, затова ще бъде първият и последният имейл — в зависимост от твоята дискретност.

Можеш да го приемеш или да го изтриеш, но това идва от човек, който е бил там и е видял всичко като бивш служител в Зоро.

Материалите по-долу са взети от дома на Джефри Епстийн като моя застраховка в случай на бъдещи съдебни дела срещу него. СЪЖАЛЯВАМ — БЕЗ ВЪПРОСИ."

Той добавя:

„Това, което е най-уличаващо за Джефри Епстийн, тепърва ще бъде написано. Знаеше ли, че някъде в хълмовете около Зоро са били погребани две чуждестранни момичета по нареждане на Джефри и Мадам Джи? И двете са починали от удушаване по време на груб фетишистки секс."

Подателят също е включил линкове към видеа, за които се твърди, че показват Епстийн в сексуални актове с непълнолетни, тройки и секс с деца.

След това той е поискал плащане от един биткойн в замяна на видеата и информацията.

Имейлът е бил препратен на ФБР само три месеца след смъртта на Епстийн, докато той е бил задържан в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Ню Йорк.