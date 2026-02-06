Нова теория: Затворник може да е имал достъп до Епстийн в нощта, в която педофилът се самоуби (Видео)

Новопубликувани документи по случая „Епстийн" разкриват, че разследващите смятат, че затворник може да е имал достъп до зоната, в която се е намирал печално известният педофил в нощта на смъртта му.
Скрит сред документите, публикувани миналия петък от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ), докладът изглежда противоречи на официалната версия за последните часове на Джефри Епстийн и придава допълнителна достоверност на множеството конспиративни теории, които от години заобикалят този противоречив случай.
Разследващи от ФБР и Службата на главния инспектор (OIG) към Министерството на правосъдието отбелязват, че записи от охранителните камери в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Ню Йорк, където Епстийн е бил задържан преди смъртта си, показват оранжево проблясване, което може да е било „затворник", движещ се към етажа, на който е бил държан Епстийн.
Разследващите са забелязали оранжева фигура, която се движи нагоре по стълбището към килията му в нощта на смъртта му, пише "Дейли мейл".
Официално беше съобщено, че Епстийн е се е самоубил малко след 6:30 ч. сутринта на 10 август 2019 г., когато е бил открит от надзирател, носещ закуската му.
След като е бил намерен в безсъзнание в килията си, съдебните лекари по това време заключват, че Епстийн се е обесил.
И до днес няма официално определен точен час на смъртта му, тъй като две от камерите извън килията му са „дефектирали" и са били разследвани от ФБР.
Докладът на OIG отбелязва, че в 22:39 ч. на 9 август 2019 г. агентите на ФБР са наблюдавали как „оранжево проблясване изглежда се изкачва по стълбите към етажа L — възможно е това да е затворник, ескортиран към този етаж".
Главният инспектор обаче прави различен извод от този на ФБР, като пише относно оранжевото проблясване: „Затворниците по това време са в пълна изолация; възможно е някой да носи затворническо бельо или спално оборудване нагоре."
Анализите на двете разследващи институции противоречат на публични изявления на поне двама високопоставени американски служители.
Бил Бар, който е бил главен прокурор на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп, заяви в интервю през 2019 г., че лично е прегледал охранителните записи, които потвърждавали, че никой не е влизал в зоната, където е бил настанен Епстийн в нощта на смъртта му.
През май миналата година бившият заместник-директор на ФБР Дан Бонгино заяви по Fox News: „Има видео, ясно като бял ден. Той е единственият човек вътре и единственият, който излиза. Всичко се вижда." Малко преди публикуването на видеото през август той добави: „Работим по почистването му, за да получите подобрена версия, а също така ще дадем и оригинала, за да няма съмнения за манипулации."
Окончателният доклад на главния инспектор обаче гласи: „Около 22:39 ч. неизвестен надзирател се вижда да се изкачва по стълбите към етаж L и след това отново влиза в обхвата на камерата в 22:41 ч."
Почти 11 часа видеозаписи от зоната пред килията в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Ню Йорк са били подложени на сериозен анализ.
Форензични експерти заявяват пред CBS, че оранжевото петно на видеото може действително да е било друг затворник.
Конър Маккорт, пенсиониран сержант от нюйоркската полиция и експерт по съдебен видеоанализ, заяви пред медията: „Въз основа на ограниченото видео е по-вероятно това да е човек в оранжева униформа."
Публикуването на видеото също е било подложено на критики.
Въпреки обещанието на Бонгино през 2025 г. да публикува необработената версия на записа от килията, администрацията на Тръмп бе критикувана за това, че предполагаемо е манипулирала т.нар. „суров" материал, като е използвала Adobe Premiere Pro за сглобяване на два отделни клипа.
Един от клиповете първоначално е бил с продължителност 4 часа и 19 минути, но от него са били изрязани почти 2 минути и 53 секунди. Изрязването се случва в 23:58:58 ч. — само милисекунди преди да се появи едноминутна празнина в записа. Вторият клип започва точно в полунощ.
Главният прокурор Пам Бонди обясни липсата с „нощно системно рестартиране".
Въпреки това, метаданните показват, че файлът е бил променян многократно на 23 май 2025 г. в рамките на повече от три часа, което противоречи на твърдението, че видеото е „суров материал".
WIRED е поискал коментар от Министерството на правосъдието относно редакциите, а говорител е отговорил в рамките на минути с думите: „Обърнете се към ФБР". От ФБР впоследствие отказват коментар.
Случаят идва на фона на разкритие, че Епстийн е наредил погребването на две „чуждестранни момичета" близо до ранчото си, след като те били удушени до смърт по време на „груб фетишистки секс", според имейл, публикуван в последните документи по случая.
Имейлът, изпратен от лице, което твърди, че е работило за Епстийн, включва и линкове към материали, за които се твърди, че показват покойния педофил в сексуални актове с непълнолетни момичета.
Кореспонденцията е изпратена първоначално до мъж на име Еди Арагон на 21 ноември 2019 г., а по-късно е препратена на ФБР. Тя е част от три милиона документа от архива „Епстийн", публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналия петък.
В имейла, озаглавен „Поверително: Джефри Епстийн", подателят — чието име е заличено — твърди, че „е бил там и е видял всичко като бивш служител в Зоро".
Той твърди, че момичетата са били погребани по нареждане на Епстийн и „Мадам Джи", за която се смята, че е Гилейн Максуел, в ранчото Зоро — обширния имот на сексуалния престъпник в Ню Мексико, за който отдавна се съобщава, че е служил като едно от частните му места за сексуално насилие и трафик.
В имейла се казва:
„Едуард, това е чувствително, затова ще бъде първият и последният имейл — в зависимост от твоята дискретност.
Можеш да го приемеш или да го изтриеш, но това идва от човек, който е бил там и е видял всичко като бивш служител в Зоро.
Материалите по-долу са взети от дома на Джефри Епстийн като моя застраховка в случай на бъдещи съдебни дела срещу него. СЪЖАЛЯВАМ — БЕЗ ВЪПРОСИ."
Той добавя:
„Това, което е най-уличаващо за Джефри Епстийн, тепърва ще бъде написано. Знаеше ли, че някъде в хълмовете около Зоро са били погребани две чуждестранни момичета по нареждане на Джефри и Мадам Джи? И двете са починали от удушаване по време на груб фетишистки секс."
Подателят също е включил линкове към видеа, за които се твърди, че показват Епстийн в сексуални актове с непълнолетни, тройки и секс с деца.
След това той е поискал плащане от един биткойн в замяна на видеата и информацията.
Имейлът е бил препратен на ФБР само три месеца след смъртта на Епстийн, докато той е бил задържан в Метрополитън Корекшънъл Сентър в Ню Йорк.