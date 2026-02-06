ЕК: Има промяна в отношението на някои държави в ЕС към възобновяване на диалога с Москва

Забелязваме промяна в отношението на някои държави от ЕС към възможността за възобновяване на диалога с Москва, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с пътуването на съветник на френския президент до руската столица тази седмица, предаде БТА.

Виждаме промяна в отношението на някои европейски лидери, посочи говорителят. Все някога ще трябва да има контакти с президента Владимир Путин и по-добре това да стане скоро, но не виждаме признаци (от руска страна) на желание за постигане на мир, добави той. Говорителят поясни, че при вчерашната среща на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен с френския президент Еманюел Макрон в Париж този въпрос не е бил обсъждан.

Ще видим дали в ЕС има мнозинство за възстановяване на диалога с Москва, добави той. Говорителят потвърди, че работата по налагането на допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна продължава. Той не можа да каже дали следващите санкции ще бъдат утвърдени преди навършването на четвъртата година от началото на войната в края на този месец. Санкциите целят Русия да дойде на масата за преговори, поясни говорителят.