Съд в Турция временно освободи от ареста отстранения кмет на град Адана

Съд в Турция е постановил временното освобождаване на отстранения кмет на турския град Адана Зейдан Каралар и още осем обвиняеми във връзка с мащабното разследване за корупция и нередности в общини на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), което турските власти предприеха през миналата година, съобщи турската редакция на Евронюз.

Решението за освобождаването на Каралар е взето по време на изслушване по случая, което се е провело вчера, предаде БТА. Въпреки излизането си на свобода, Каралар няма да бъде възстановен на поста автоматично, тъй като е бил отстранен с решение на турското министерство на вътрешните работи и то трябва да издаде заповед за връщането му на кметския пост.

В резултат на мащабното разследване за корупция, в рамките на което през март м.г. бе задържан и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, през октомври м.г. Турската прокуратура публикува обвинителен акт от общо 576 страници, в който се посочват имената на 200 заподозрени, от които общо седем кметове от НРП. В обвинителния акт е посочен още и бизнесменът Азиз Ихсан Акташ, който е обвинен в ръководене на престъпна организация, за която се твърди, че е подкупвала общински служители, за да си осигури доходоносни обществени поръчки.

Изслушванията по делото започнаха в края на януари, като поради големия брой обвиняеми те се извършват отделно. Следващото изслушване по случая е насрочено за 9 февруари.