Бивша асистентка на Епстийн: Джефри запозна Тръмп и Мелания

Бивш асистент на покойния Джефри Епстийн разказа под клетва пред ФБР, че обвиненият в трафик на хора финансист е запознал президента Доналд Тръмп с неговата съпруга, Мелания Тръмп – твърдение, което бившата първа дама отрича, пипе Knewz.

Неназованата жена, която е работила като асистентка на Епстийн от 2005 до 2006 г., е направила твърдението пред разследващите под заплаха от наказателна отговорност три дни след ареста на педофила от ФБР и обвинението му в трафик на деца.

Силно цензурираният документ от 11 страници беше публикуван в масивен архив от три милиона файла от Министерството на правосъдието в петък, 30 януари.

Сензационното твърдение за началото на връзката на двойката се появи в документ на ФБР от ноември 2019 г., който описва интервю през юли с жена, чието име е цензурирано – и на която е предоставен имунитет да говори. Документът е силно цензуриран и предполага, че жената е била третирана като жертва на сексуално насилие, както и като свидетел, който е предоставил ужасяващи подробности за режима на сексуално насилие на Епстийн на частния му остров.

Твърдението противоречи на дългогодишната публична версия за това как Мелания и Доналд са се срещнали. Двамата последователно са заявявали, че първо са се видели на парти, което той е организирал в KitKat Club в Ню Йорк през 1998 г. Тази версия е потвърдена от Мелания Тръмп в мемоарите й от 2024 г.

„Видях моя приятелка да ми маха отзад. Когато се обърнах, забелязах мъж и привлекателна руса жена, които се приближаваха към нас", пише Мелания. „Здравейте, аз съм Доналд Тръмп, каза мъжът, когато стигна до моята маса. Разпознах името и знаех, че е бизнесмен или знаменитост, но не много повече. Той протегна ръка, за да се ръкуваме.", разказва първата дама в книгата си.

„Здравейте, отговорих аз. Аз съм Мелания. Очите му се изпълниха с любопитство и интерес, и, възползвайки се от възможността, той зае място до мен и започна разговор," продължава тя.

Твърди се, че Епстийн разказвал пред няколко свои познати, че именно той е запознал Доналд с Мелания. Според аудиозаписи, публикувани в началото на 2026 г., Епстийн също твърдял, че първият сексуален акт на двойката е бил на частния му самолет.