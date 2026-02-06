Швеция, Нидерландия и Ирландия ще окажат помощ на енергийния сектор на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шведското правителство обяви пакет от помощи за енергийния сектор на Украйна в размер на 1 млрд. шведски крони (111,11 млн. долара), съобщи в. "Суидън хералд", предаде Укринформ.

Средствата ще бъдат насочени за подкрепа на украинската енергийна мрежа, предаде БТА.

"Само за един месец Русия извади от строя една пета от енергийните мощности. Ситуацията е невероятно напрегната", каза шведският министър за международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенямин Доуса.

Тези 1 млрд. крони, отпуснати за енергийна помощ, представляват първи транш от пакет на стойност 10 млрд. крони, който ще бъде предоставен от Швеция на Украйна през тази година.

Част от средствата ще бъдат предоставени чрез Фонда за енергийна помощ за Украйна, а останалите чрез Програмата за развитие на ООН (ПРООН). По думите на шведските власти, помощта цели да снабди Украйна с различни видове енергийно оборудване, включващо генератори, отоплителни уреди и резервни части за ремонт на повредени съоръжения.

Междувременно първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал проведе телефонен разговор с Ауке де Врис, министър на външната търговия и сътрудничеството за развитие на Министерството на външните работи на Нидерландия, съобщи Министерството на енергетиката на Украйна, цитирано от агенция Укринформ.

"Денис Шмигал и Ауке де Врис се споразумяха за доставката на трансформатори с различна мощност, както и за нидерландска помощ в размер на 23 млн. евро в подкрепа на енергийния сектор на Украйна", се казва в изявлението.

"Беше отбелязано, че Ауке де Врис потвърждава продължаващата подкрепа на Нидерландия за енергийния сектор на Украйна", се допълва в изявлението.

Както беше съобщено по-рано от Укринформ, ирландското правителство одобри пакет финансова помощ в размер на 25 млн. евро в подкрепа на енергийната инфраструктура на Украйна.

Няколко души бяха убити днес при руски атаки в Украйна днес след два дни на преговори за възможно прекратяване на войната, посочва ДПА.

В Запорожка област, съпружеска двойка беше убита при руски удар с дрон по град Вилнянск, съобщи областният управител Иван Федоров.

При отделна атака в регионалната столица Запорожие, 14-годишно момче беше ранено. Около 12 000 домакинства в района останаха без електричество.

В Днепропетровска област един мъж е бил убит, а още четирима са били ранени при руски обстрел, съобщи украинската агенция за гражданска защита. Военният управител на областта Олександър Ханжа заяви, че районът е бил ударен от дронове и планиращи бомби.

В Русия губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за значителни щети по енергийната инфраструктура в областния административен център и няколко района. Той заяви, че до тази сутрин пълното електроснабдяване все още не е било възстановено.

Няколко населени места в руската Брянска област също временно останаха без електроенергия след украински атаки, написа губернаторът Александър Богомаз в "Телеграм".

Междувременно Военновъздушните сили на Украйна съобщиха днес, че Русия е атакувала Украйна през нощта и тази сутрин с 328 дрона и седем ракети, предаде Ройтерс.

Украинските военни заявиха, че 297 дрона са били свалени или неутрализирани чрез средствата за радиоелектронна борба.

Руското министерство на Украйна заяви днес, че руските сили са завзели село Попивка в североизточната украинска Сумска област, предаде РИА Новости.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тези информации от бойното поле по независим път.