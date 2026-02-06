ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще се срещне с турския си колега Ердоган

Александър Вучич

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че ще пътува до Турция през следващите дни на официално посещение и че "ще проведе много важни разговори" с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, а след това ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността, която ще проведе от 13 до 15 февруари и събира лидери от цял свят, предава агенция ТАНЮГ.

Вучич не даде повече подробности за предстоящите си разговори с Ердоган, но обяви, че на 15 февруари в Сърбия ще пристигне на посещение президентът на Азербайджан Илхам Алиев, съобщи БТА.

Сръбският президент анонсира, че след няколко дни ще пътува и до Ню Делхи, където се провежда голяма среща на върха за изкуствен интелект.

Александър Вучич

