Аржентина и САЩ подписаха търговско споразумение за търговия и инвестиции

Аржентина ще предостави преференциален достъп до пазара си за американски стоки като част от ново споразумение за търговия и инвестиции, което отхвърля бариерите пред дигиталната търговия и засилва сътрудничеството по икономически и въпроси на националната сигурност. Това бе обявено от Службата на търговския представител на САЩ (USTR), съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Документът, подписан от търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и министъра на външните работи на Аржентина Пабло Кирно, предоставя повече подробности за рамковото търговско споразумение, договорено на 13 ноември миналата година.

Споразумението предвижда намаляване или премахване на аржентинските мита за много американски стоки, включително лекарства, медицински изделия, химикали, машини, автомобили, ИТ продукти и широка гама американски селскостопански стоки, според Службата на търговския представител на САЩ.

Буенос Айрес също ще приеме американските стандарти за безопасност и регулации за вносни стоки, като например автомобили и медицински изделия, както и стандартите на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за безопасност на храните за месни продукти и птиче месо. Аржентина също така се е ангажирала да не налага мита върху трансграничното предаване на данни и да не въвежда данък върху цифровите услуги, насочен срещу американските технологични компании.

В областта на селското стопанство Аржентина в рамките на една година ще отвори пазара си за американско птиче месо, както и продукти от него, и ще улесни административните процедури за износителите на говеждо и свинско месо от САЩ, обяви Службата на търговския представител.

Аржентина също се съгласи да не ограничава американските износители да използват имена на сирена като „Азиаго", „Фета" или „Камамбер", които Европейският съюз защитава като географски означения, свързани с регионите на производство в Европа.

Споразумението предвижда и по-тясно сътрудничество при прилагането на контрол върху износа на чувствителни стоки с двойна употреба, които могат да имат военни приложения, като същевременно се гарантира целостта на телекомуникационната инфраструктура на Аржентина.

Документът не споменава конкретно Китай, но Службата на търговския представител уточнява, че споразумението ще засили сътрудничеството между САЩ и Аржентина в борбата с нелоялните търговски практики на трети страни.

Аржентина се ангажира също така да работи с местните си власти, за да улесни плановете за инвестиции на американски компании в проекти за критични минерали в страната и да приоритизира САЩ като търговски партньор по отношение на медта, лития и други ключови минерали пред „икономики или компании, манипулиращи пазара".

През октомври Министерството на финансите на САЩ отвори линия за валутен суап на стойност 20 млрд. долара с централната банка на Аржентина, за да помогне на аржентинския президент Хавиер Милей да стабилизира песото и да осигури успеха на партията му на парламентарните избори.

„Задълбочаването на партньорството между президента Тръмп и президента Милей е модел за това как страните от Северна и Южна Америка – от Аляска до Огнена земя, могат да постигнат напредък в общите си амбиции и да защитят икономическата и националната си сигурност", каза Гриър в изявление.

Министърът на външните работи на Аржентина Пабло Кирно определи споразумението като „голям успех" за двете държави.

По-рано Елизабет Уорън, сенатор от Демократическата партия и член на финансовата комисия на Сената на САЩ, поиска от министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати валутния суап от 20 милиарда долара, като посочи, че е трябвало да бъде временна мярка.