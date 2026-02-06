Мерц: Иран да вземе преговорите със САЩ насериозно

Германският канцлер Фридрих Мерц призова иранското ръководство да се ангажира в сериозни преговори с Вашингтон, след като днес в столицата на Оман, Маскат, започнаха непреки преговори, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на посещението си в Абу Даби Мерц заяви, че се полагат "интензивни дипломатически усилия", за да се убеди Иран да прекрати враждебните действия срещу собственото си население, да сложи край на ядрената си програма и да се върне на масата за преговори, за да обсъди мира и стабилността в региона.

Преди това Мерц посети Саудитска Арабия и Катар. Той заяви, че неговите събеседници в региона са обезпокоени за регионалните последствия от настоящата нестабилност и работят със САЩ, за да върнат разума у ръководството в Техеран.

Преговорите между Иран и САЩ започнаха по-рано днес.

Според по-ранни съобщения на иранските държавни медии, иранската делегация възнамерява да се фокусира изключително върху ядрената програма на Техеран в преговорите. Вашингтон обаче иска разговорите да бъдат разширени и да обхванат също иранската програма за балистични ракети, подкрепата за въоръжени групировки в региона и "отношението към собственото им население".

Преговорите се провеждат на фона на повтарящите се заплахи от страна на президентът на САЩ Доналд Тръмп да нанесе удари срещу Иран, отчасти поради бруталните действия на силите за сигурност при потушаването на демонстрациите по време на неотдавнашните антиправителствени протести в цялата страна, при които се предполага, че са били убити хиляди, ако не и десетки хиляди протестиращи.

Вчера министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи разкритикува Мерц, който ден по-рано заплаши Техеран с нови санкции, ако "не прекрати насилието срещу населението си и не преустанови работата по военната си ядрена програма". В публикация в "Екс" Арагчи обвини германския канцлер в "политическа наивност" и заяви, че има "неприятен характер", като добави, че се надява на промяна във властта в Берлин.

Вчера в Катар Мерц отхвърли коментарите на Арагчи, като заяви, че те отразяват "нервността и несигурността" на Техеран. "Безпокойството от военна ескалация в региона е голямо", заяви Мерц в столицата на Катар - Доха. Той отново каза, че Иран трябва да спре да бъде "дестабилизираща сила в региона".

Мерц призова Иран да "започне преговори, да прекрати агресията, да сложи край на ядрената програма, както е договорено на международно ниво, и преди всичко да пощади страни като Катар, Йордания и Израел от по-нататъшни военни заплахи".