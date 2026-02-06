Екзекутират ученици в Северна Корея за гледане на сериала Squid game

Според свидетели в Северна Корея ученици биват екзекутирани заради гледане на K-pop драми и телевизионни предавания, включително сериала на Netflix Squid game („Игра на калмари"), пише Independent.

Проведени са 25 задълбочени индивидуални интервюта със севернокорейци, включително 11 души, избягали от страната между 2009 и 2020 г. Повечето от интервюираните са били на възраст между 15 и 25 години по време на бягството си.

Гледането на южнокорейски драми като, както и слушането на K-pop, е водело до тежки и унизителни наказания, включително смърт в най-крайните случаи, според разказите на избягалите. Хората без пари или връзки понасят най-тежките последици в комунистическата държава, докато заможните семейства могат да подкупват длъжностни лица в замяна на по-леко наказание.

„Когато бяхме на 16–17 години, в средното училище, ни водеха на екзекуции и ни показваха всичко. Хора бяха екзекутирани заради гледане или разпространение на южнокорейски медии", разказва един от свидетелите.

Друга севернокорейска бегълка, Чой Сувин, е станала личен свидетел на публичната екзекуция на човек, обвинен в разпространение на чуждестранни медии в град Синуиджу през 2017 или 2018 г.

„Властите наредиха на всички да присъстват и десетки хиляди хора от град Синуиджу се събраха да гледат. Екзекутират хора, за да ни промиват мозъците и да ни 'възпитават'", разказва тя и добавя, че хората без пари продават къщите си, за да съберат 5 000 или 10 000 долара, които да платят, за да се измъкнат от лагерите за превъзпитание.

Ким Джунсик, 28-годишен, казва, че са го хващали да гледа южнокорейски драми три пъти преди да напусне страната през 2019 г. Той е успял да избегне наказание, защото семейството му е имало връзки, но споделя, че три от приятелките на сестрите му от гимназията са получили присъди за години тежък труд в лагер в края на 2010-те, защото семействата им не са могли да си позволят подкупи.

През 2020 г. с въвеждането на Закона срещу реакционната мисъл и култура беше забранено потреблението на южнокорейско съдържание и бяха наложени присъди от пет до 15 години принудителен труд за всеки, заловен да гледа или притежава южнокорейски драми, музика или филми. Законът описва тези медии като „гнила идеология, която парализира революционното съзнание на народа".

Смъртното наказание е предвидено за разпространение на „големи количества" съдържание или за организиране на групови прожекции.

Миналата година 22-годишен гражданин е бил публично екзекутиран заради слушане и споделяне на K-pop музика и филми, според Министерството на обединението на Южна Корея.