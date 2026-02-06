Жена вярвала, че е във връзка със Стив Бъртън, похарчила 81 хил. долара и продала имота си

Жена на име Абигейл вярвала, че е в романтична връзка с известен актьор. Когато семейството й разбрало какво се случва, повече от 81 000 долара вече били изчезнали – както и изплатената къща, в която тя планирала да прекара пенсионните си години.

Това, което започва като онлайн съобщения, тихо ескалира до финансова разруха и загуба на семейния дом. Измамата започва със съобщение. „Всичко започна във фейсбук", обясни Вивиан Рувалкаба, дъщеря на измамената жена.

„Тя получи директно съобщение от един човек." Този човек твърдял, че е Стив Бъртън, дългогодишна звезда от сериала „General Hospital". Абигейл гледала сериала редовно, познавала лицето и гласа му.

След кратко време разговорът се премества извън фейсбук. „Тогава той я накара да си създаде профил в УатсАп", разказва Вивиан. „Когато разбрах това и погледнах съобщенията, видях цялата манипулация."

Когато Вивиан заплашва, че ще отиде в полицията, Абигейл най-накрая разкрива какво се е случвало.

„Тогава ми показа видеото с изкуствения интелект", казва Вивиан. В клипа мъж, който прилича на Стив Бъртън и говори като него, се обръща директно към Абигейл и я нарича „моя кралице".

Измамената жена превежда и пари - първо подаръчна карта за 500 долара, а после и няколко парични превода. Дъщеря й открива, че майка й приготвила около 110 подаръчни карти на стойност от 25 до 500 долара, който да изпрати на "любимия си". Пращала му и пари в брой, както и биткойни.

Общо полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) изчислява загубите на 81 000 долара.

След като източил наличните пари на Абигейл, измамата не спира, а дори ескалира. Измамникът започнал да я притиска да продаде дома си.

Натискът бил прикрит под формата на романтика. Измамникът казва на Абигейл, че ще си купят къща на плажа и ще започнат нов живот. В нейното съзнание това не било измама.

Абигейл продадава апартамента си за 350 000 долара, въпреки че подобни имоти в района струват по това време около 550 000 долара. Продажбата се осъществява бързо, а полицията не може да направи много по въпроса, защото измамниците често са отвъд океана. Докато сигналът бъде подаден, следата вече е "студена".