Докато светът на спорта тръпне в очакване на сблъсъка между Сиатъл Сийхоукс и Ню Инглънд Пейтриътс на Супербоул 60, музикалната индустрия се подготвя за исторически момент.

Тази неделя в Санта Клара, на красивото съоръжение Levi’s Stadium, сцената на полувремето ще бъде превзета от Бед Бъни (Bad Bunny). Това не е просто поредният концерт, а културно събитие, което бетонира господството на латино музиката в глобален мащаб. Очаква се Бед Бъни да изпълни парчетата си изцяло на испански език, което никога досега не се е случвало в историята на Супербоул.

Кой е Бед Бъни и защо точно той?

Бенито Антонио Мартинес Окасио, по-известен като Бед Бъни, е пуерториканският феномен, който пренаписа правилата на съвременния шоубизнес. Той е първият латино изпълнител, който ще бъде основен хедлайнер на Супербоул като соло артист. Изборът му е логичен резултат от неговата безпрецедентна доминация: той е единственият музикант, обявяван за най-стриймван артист в света от Spotify цели четири пъти (през 2020, 2021, 2022 и 2025 г.).

През 2025-а неговият албум Debí Tirar Más Fotos влезе в историята като първия изцяло испаноезичен запис, спечелил престижната награда “Албум на годината” на “Грами”. НФЛ залага на него, за да привлече огромната латиноамериканска аудитория и да превърне шоуто в “споделен глобален момент”, както се изрази босът на лигата Роджър Гудел.

Числата на един истински музикален император

Мащабите на популярността на Бед Бъни са трудносмилаеми за традиционната индустрия. Към 2026 г. той притежава:

Spotify: Над 19.8 милиарда стрийма само за последната година.

YouTube: Хитове като “Tití Me Preguntó” и “Dákiti” имат милиарди гледания, а каналът му е сред най-влиятелните платформи в света.

Социални мрежи: С над 46 милиона последователи в Instagram и десетки милиони в TikTok, всяко негово действие се превръща в световна новина за секунди.

От маршови оркестри до хип-хоп империя

Шоуто на полувремето е извървяло дълъг път от 1967 г., когато на терена са излизали колежански маршови оркестри. През 90-те години Майкъл Джексън (1993 г.) промени всичко, превръщайки паузата в мегаспектакъл. През годините сме виждали рок легенди като Rolling Stones, U2 и Брус Спрингстийн, но тенденцията през последното десетилетие е категорична - рокът вече не е на мода на Супербоул.

Днес сцената принадлежи на хип-хопа, R&B и латино ритмите. След паметното участие на Dr. Dre и Еминем през 2022 и Риана през 2023 г., изборът на Бед Бъни потвърждава, че НФЛ се ориентира към “градската” култура, която диктува тенденциите сред младите поколения. Вече няма място за китарни сола - всичко е бийтове, визуализации и енергията на улицата.

Какво да очакваме от шоуто?

Сетлистът се пази в дълбока тайна, но букмейкърите вече приемат залози за откриващата песен. Фаворити са хитовете “NUEVAYoL” и “DtMF”. Очаква се шоуто да бъде изцяло на испански език - прецедент в историята на Супербоул.

Въпреки че изборът му предизвика дебати и дори призиви за бойкот от някои консервативни кръгове в САЩ, Бед Бъни е категоричен: “Това е за моя народ, моята култура и нашата история”.

Противно на общото схващане, НФЛ не плаща хонорар на Бед Бъни за неговото изпълнение. Изпълнителите на Супербоул действат “безплатно”, но лигата и Apple Music покриват производствените разходи, които за това издание се очаква да надхвърлят 15 милиона долара. Тези средства отиват за летящи платформи, пиротехника и хиляди танцьори. За Бед Бъни това е инвестиция с огромна възвръщаемост - веднага след обявяването му за хедлайнер, стриймовете му скочиха с над 40%, а по време на самото шоу той ще има безплатна реклама пред близо 130 милиона зрители.

Сетлистът: латино бийтове и “опасни” текстове

Предизвикателство за телевизонната мрежа NBC ще бъде цензурата - много от текстовете на Бед Бъни са на “уличен” испански и съдържат изрази, които не са подходящи за семеен ефир. Очаква се изпълнителят да представи “чисти” версии на хитовете си от новия албум Debí Tirar Más Fotos, но феновете се надяват, че той няма да изгуби бунтарския си дух.

Специалните гости: Реваншът на J Balvin и Карди Би

Шоуто на полувремето рядко е солово занимание. Силни са слуховете, че на сцената ще се появи J Balvin, което би сложило край на дългогодишните спекулации за вражда между двамата. Другият “сигурен” гост е рапърката Карди Би, с която имат мегахита “I Like It”.

Технологичното чудо на Levi’s Stadium

Тъй като стадионът в Санта Клара току-що премина през мащабна реновация за 200 милиона долара, шоуто на Бед Бъни ще бъде първото, което ще използва изцяло IP-базирана 4K UHD система за управление на осветлението и звука.

Феновете на стадиона ще получат LED гривни, които ще се синхронизират с ритъма на музиката, превръщайки целия стадион в гигантски, пулсиращ екран. Това е част от стратегията на Cisco и Apple Music да направят Супербоул 60 “най-свързаното” музикално събитие в историята.

