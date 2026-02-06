ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските тенис звезди Иван Иванов и Александър ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22237800 www.24chasa.bg

30 са вече загиналите след избухналата бомба в джамия в Исламабад

3060
Полицията в Исламабад заяви, че взривът в голямата джамия е бил нападение и че е започнало разследване Снимка: Екс/ @NDTVProfitIndia

Най-малко 30 души са загинали, а повече от 100 са ранени при експлозия в джамия по време на петъчната молитва в столицата на Пакистан Исламабад, съобщават местни официални лица, цитирани от Би Би Си. 

След взрива в шиитска джамия в района Тарлай на столицатаобявиха извънредно положение в градските болници. Говорител на районната администрация заяви в X, че броят на ранените е достигнал 169 души.

Причината за експлозията все още не е напълно изяснена, но според съобщения тя е била извършена от атентатор самоубиец.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф осъди инцидента, като изрази „дълбока скръб". Според полицейски източник „се очаква броят на жертвите да се увеличат допълнително".

Полицията в Исламабад заяви, че взривът в голямата джамия е бил нападение и че е започнало разследване Снимка: Екс/ @NDTVProfitIndia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича