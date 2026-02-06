30 са вече загиналите след избухналата бомба в джамия в Исламабад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 30 души са загинали, а повече от 100 са ранени при експлозия в джамия по време на петъчната молитва в столицата на Пакистан Исламабад, съобщават местни официални лица, цитирани от Би Би Си.

След взрива в шиитска джамия в района Тарлай на столицатаобявиха извънредно положение в градските болници. Говорител на районната администрация заяви в X, че броят на ранените е достигнал 169 души.

Причината за експлозията все още не е напълно изяснена, но според съобщения тя е била извършена от атентатор самоубиец.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф осъди инцидента, като изрази „дълбока скръб". Според полицейски източник „се очаква броят на жертвите да се увеличат допълнително".