Мъж е осъден за опит за изнасилване на жена по време на полет до Единбург

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Върховният съд в Единбург осъди 45-годишен мъж, който се опитал да изнасили жена по време на полет до Единбург вечерта на 13 май 2025 г.

Никола Кристиано бе признат за виновен след процес миналия месец, съобщава Би Би Си.

По време на произнасянето на присъдата съдия Алисън Стърлинг заяви, че нападението е оказало „трайно въздействие" върху чувството за сигурност на жената.

Кристиано е дал на жената малко вино по време на полета. След като тя го е приела, той се е разголил пред нея. Той многократно се е опитвал да я принуди да се доближи до него. Опитал се е също да я целуне и да я докосне.

След нападението жената казва, че многократно се е отдалечавала и е казвала „не", но това не е спряло Кристиано. Той й е дал знак да отиде с него до тоалетната, при което тя му е казала, че ще го последва в кабината.

Жената е използвала възможността да разкаже на кабинния екипаж какво й се е случило и персоналът е попречил на Кристиано да напусне помещението.

Полицията в Шотландия била уведомена и жената казала, че след това видяла Кристиано, когато той бил „ескортиран" от самолета в Единбург.

Мъжът отрича вината си. 

