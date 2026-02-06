ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

45-годишен мъж е осъден за опит за изнасилване на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22238078 www.24chasa.bg

Според Москва стрелбата по генерала от ГРУ била опит на Киев да провали преговорите за мир

1988
Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Руските следователи заявиха, че заместник-ръководителят на военното разузнаване на Москва (ГРУ) Владимир Алексеев е бил прострелян от „неидентифицирано лице". По думите им заподозреният е избягал от местопрестъплението, а генералът е бил приет в болница, пише France24.

В телевизионни изявления руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад „терористичния акт", като обвини Киев, че се опитва да „осуети преговорния процес" за край на четиригодишната война.

Кремъл съобщи, че тайните служби разследват инцидента и държат президента Владимир Путин в течение.

Няколко висши военни фигури бяха набелязани и убити на руска територия, откакто Москва изпрати войски в Украйна.

Миналия месец руски съд осъди узбекски гражданин на доживотен затвор за убийството през 2024 г. на ръководителя на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита.

Генералът Игор Кирилов беше убит, когато самоделно взривно устройство, поставено в скутер, избухна, докато той напускаше жилищен блок в Москва.

Владимир Алексеев снимка:@CarlosL84862301, Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича