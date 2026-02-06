Според Москва стрелбата по генерала от ГРУ била опит на Киев да провали преговорите за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските следователи заявиха, че заместник-ръководителят на военното разузнаване на Москва (ГРУ) Владимир Алексеев е бил прострелян от „неидентифицирано лице". По думите им заподозреният е избягал от местопрестъплението, а генералът е бил приет в болница, пише France24.

В телевизионни изявления руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад „терористичния акт", като обвини Киев, че се опитва да „осуети преговорния процес" за край на четиригодишната война.

Кремъл съобщи, че тайните служби разследват инцидента и държат президента Владимир Путин в течение.

Няколко висши военни фигури бяха набелязани и убити на руска територия, откакто Москва изпрати войски в Украйна.

Миналия месец руски съд осъди узбекски гражданин на доживотен затвор за убийството през 2024 г. на ръководителя на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита.

Генералът Игор Кирилов беше убит, когато самоделно взривно устройство, поставено в скутер, избухна, докато той напускаше жилищен блок в Москва.