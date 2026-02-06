Приятелят на загинала в пожара в Кран Монтана: Близо час се борих да я спася

Приятелят на сервитьорката, загинала при опустошителния пожар в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, разкри пред разследващите, че е прекарал близо час в опит да спаси живота ѝ, като ѝ е правил изкуствено дишане уста в уста.

24-годишната Сиан Панин загина при пожара в бар „Le Constellation" в новогодишната нощ. Трагедията отне живота на общо 41 души, а 116 бяха ранени. Малко преди избухването на огъня тя е била заснета как държи бутилки шампанско с бенгалски огньове, докато е качена на раменете на колега – част от атракция за клиентите, пише "Дейли мейл".

На изслушване по случая нейният приятел Жан-Марк Г. разказа, че собственикът на заведението Жак Морети му извикал, че е открил Панин и се опитва да я реанимира. Двамата прекарали около час в отчаяни опити да я спасят, преди на мястото да бъде доведен лекар.

По време на изслушването Жан-Марк отхвърли твърденията на семейството на загиналата, че тя е била експлоатирана от собствениците на заведението. По думите му Панин е имала близки отношения с Жак и Джесика Морети, които я възприемали като член на семейството, а тя дори прекарала Коледа в дома им. Самите собственици многократно са заявявали, че сервитьорката сама е взела решение да участва в шоуто с шампанското.

Семейството на Панин и техният адвокат обаче категорично оспорват тази версия. Според тях младата жена е била подложена на силен натиск, работела е до изтощение и не е получила никакво обучение за безопасност. Адвокатът твърди, че Панин не е трябвало да обслужва клиенти в нощта на пожара, но е била изпратена в мазето заради голямото търсене, както и че е действала по нареждане на работодателите си.

Разследването установи, че пожарът е започнал, след като бенгалските огньове са подпалили шумоизолираща пяна на тавана – материал, монтиран при ремонт през 2015 г. Огънят се е разпространил за секунди, а много от жертвите са загинали в тясното стълбище, чиято ширина е била намалена при същия ремонт.

Жак и Джесика Морети са обвинени в причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост, както и в палеж поради небрежност. Те отричат да са избягали от заведението с касата, както се твърди в някои медийни публикации, и заявяват, че поемат отговорност за случилото се.

Случаят предизвика сериозни обществени реакции и критики към швейцарските власти, включително заради факта, че не са били извършени аутопсии на всички жертви. Част от семействата настояват за допълнителни експертизи, а някои дори обмислят ексхумации.

След трагедията властите в кантона Вале забраниха използването на пиротехнически средства в закрити обществени обекти. Разследването продължава на фона на засилено международно внимание и съмнения дали всички обстоятелства около една от най-тежките трагедии в съвременната история на Швейцария ще бъдат напълно изяснени.