Нова Зеландия отбелязва националния си празник с призиви за подкрепа за коренното население

Нова Зеландия трябва да продължи да се развива по начин, който да дава права на коренното население на маорите, като същевременно запазва националното единство, заяви новозеландският министър-председател Кристофър Лъксън, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той каза това днес, когато страната отбелязва годишнина от подписването на документа, довел до нейното основаване.

Стотици хора се събраха близо до историческото място "Вайтанги Трити Граундс" (Waitangi Treaty Grounds) в Залива на островите в област Нордланд за церемонията по изгрев слънце, докато представители на различни племена от цялата страна, пристигнаха, гребейки на традиционните канута на маорите - уака.

Те изпълниха хака - традиционен танц на маорите, след като всички слязоха от плавателните съдове.

Денят на Вайтанги отбелязва Договора от Вайтанги, подписан през 1840 г. от британската корона и над 500 маорски вождове, в който се определя как новодошлите заселници и коронното население да управляват заедно. Той все още е важна част от законодателството и политиката в Нова Зеландия, отбелязва Ройтерс.

Тазгодишните чествания имат допълнително политическо значение в навечерието на националните избори, насрочени за ноември, на фона на напрежението с някои маорски общности, което се покачи след като консервативното правителство, избрано в края на 2023 г., отмени някои политики за коренното население и разпусна организации, чиято цел беше да подобрят живота на маорите, които съставляват около 20 процента от населението на Нова Зеландия, което наброява 5,3 милиона души.

Противоречив законопроект от миналата година, целящ да преосмисли принципите на договора, предизвика нови протести и не беше приет, след като две от трите управляващи партии не гласуваха за него.

Лъксън заяви, че хората имат различни мнения по отношение на договора, но е важно тези различия да се управляват ефективно.

"Ние не разрешаваме различията си с насилие. Не се обръщаме един срещу друг, а се обръщаме към диалога. Работим върху различията си", написа той в "Екс".

Вчера Лъксън посети мястото, където е подписан Договорът от Вайтанги.

Генерал-губернаторът на Нова Зеландия Синди Киро заяви, че макар страната да не е спазвала винаги принципите на взаимна сила и разбирателство, към които се стреми договора, той все пак остава критерий и рамка за принципни действия.

Маорите са били лишени от голяма част от земята си по време на британската колонизация и са по-бедни, по-често влизат в затвора и са в по-лошо здраве от останалата част от населението, посочва Ройтерс. През последните години много хора са използвали Деня на Вайтанги, за да протестират с искания за граждански и социални права, обвинявайки последователните правителства, че не са се справили както трябва с неравенствата.