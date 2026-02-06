В Турция отбелязаха годишнината от голямото земетресение през 2023 г., в което загинаха над 53 хиляди души

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган поздрави турския народ за взаимната солидарност и подкрепа след голямото земетресение на 6 февруари 2023 г., при което загинаха над 53 хиляди души, а повече от 107 хиляди бяха ранени, и отговори на нападките на опозицията за начина, по който върви възстановяването след труса. Изказването му дойде по време на възпоменателен митинг в Османие, който е един от най-силно пострадалите окръзи.

„Докато ние се опитвахме да спасим живота на нашите граждани и да им осигурим ново бъдеще, някои кръгове от опозицията пресмятаха как могат да извлекат политически ползи от това земетресение. Тези хора, които смятат за свой дълг да клеветят всеки проект, дейност, услуга или инвестиция в полза за народа и страната ни, се опитаха да извлекат лична изгода от страданието на жертвите на земетресението и да използват емоциите им. Не остана непосята клевета, неизречена лъжа и неразпространена дезинформация от хора, които бяха туристи в региона на земетресението. Повтаряха като в хор „държавата остави гражданите си сами“, казваха „издирвателно-спасителните операции и оказването на помощ се осъществяват спрямо цвета на избирателите, казваха „те не могат да завършат тези къщи". Ето ги къщите! Тук са! Скъпи братя и сестри, къщите, които казваха, че няма да бъдат довършени, са тук! Нито подхванаха работата от единия ѝ край, нито поеха отговорност. За съжаление това не беше в дневния ред на нито един от тях“, заяви Ердоган в речта си, излъчвана на живо в профила му социалните мрежи.

На митинга той отчете свършеното за съвземането на засегнатите райони през последните три години – инвестициите за възстановяването, които възлизат на близо 90 млрд. долара, и построените сгради, които са общо 455 357 и са с жилищно и работно предназначение. Така турският президент даде пример, затова че правителството е удържало на своята дума.

Ердоган поздрави турските граждани за качествата, проявени от тях в този труден период.

„Ние принадлежим на религия, която забранява безнадеждността и отчаянието. Ние сме мюсюлмани. Ще живеем, разбира се, ще бъдем и в траур, но каквото и да става, никога няма да спрем да гледаме към бъдещето и да продължаваме напред“, заяви Ердоган.

Той призова хората да прегърнат ценностите, които по думите му "са превърнали турците в голям народ".

„Сега, когато ви погледна, виждам хора, които са постигнали всичко това. Хора, които в най-тъмните си нощи са се доверили на своя народ и своята държава. Били са ръка за ръка, рамо до рамо, сърце до сърце, за да преодолеят тези трудности. Виждам картина от достойни хора и победа на надеждата. Гордея се с това! Поздравявам всеки един от вас, затова че не се сринахте и не се поддадохте на безнадеждността“, каза турският президент пред множеството в Османие.

Той сравни турското население от 86 мил. души с феникс, който още веднъж се е родил от пепелта и така е показал още веднъж на целия свят силата на страната.