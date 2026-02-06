ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22239023 www.24chasa.bg

ЕЦБ призова Европейския съюз да избегне всяко забавяне при приемането на законодателството за цифровото евро

2480
ЕЦБ СНИМКА: Pixabay

Всяко забавяне от страна на Европейския съюз при приемането на законодателството за цифровото евро би изложило Стария континент нa влиянието на „неевропейските големи технологични компании“. Това предупреди днес високопоставен представител на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от Франс прес и БТА.

Италианецът Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, изтъкна по време на реч в Кипър предимствата на цифровото евро за гражданите, търговците и доставчиците на платежни услуги. 

Той също така оцени като „все по-належащо“ приемането на правна рамка за ускоряване на проекта, като приветства текущите инициативи на частните банки за разширяване на платежните системи.

„Всяко забавяне в законодателния процес би могло да прекъсне инерцията на тези съвместни публични и частни усилия“, предупреди още Чиполоне.

„Това би засилило още повече нашата зависимост от международните картови системи и би увеличило експозицията към платежни решения и стейбълкойни на големи неевропейски технологични компании“, добави той.

ЕЦБ, която започна да проучва възможността за пускане на собствена дигитална валута през 2020 г., планира да стартира пилотната фаза на проекта през 2027 г., при условие че през настоящата година бъде приет европейски законодателен рамков документ.

Чиполоне приветства „решителната стъпка“, която страните членки направиха неотдавна, като приеха обща позиция по проекта за регламент за цифровото евро.

Сега топката е в полето на Европейския парламент, който „активно обсъжда предложението и се очаква да излезе с позицията си през май“, според члена на ИС на ЕЦБ. 

„След като законодателството стане факт, стандартите за цифровото евро ще могат да бъдат приети окончателно и предоставени на разположение на пазара“, добави той.

Когато търговците обновят пост терминалите си, те ще могат да бъдат „съвместими с цифровото евро“, което ще позволи на европейските доставчици „да разширят своите услуги и случаи на употреба“, според Пиеро Чиполоне.

Наред с това частните банки, които все още се колебаят по отношение на цифровото евро, разработват платежни системи като „Веро“ (Wero) на компанията Ей Пи Ай (EPI - European Payments Initiative), за да създадат европейска алтернатива на американските гиганти „Мастъркард“ (Mastercard), „Виза“ (Visa) и „ПейПал“ (PayPal).

ЕЦБ СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната реалност (Видео)