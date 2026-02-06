ЕЦБ призова Европейския съюз да избегне всяко забавяне при приемането на законодателството за цифровото евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всяко забавяне от страна на Европейския съюз при приемането на законодателството за цифровото евро би изложило Стария континент нa влиянието на „неевропейските големи технологични компании“. Това предупреди днес високопоставен представител на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от Франс прес и БТА.

Италианецът Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, изтъкна по време на реч в Кипър предимствата на цифровото евро за гражданите, търговците и доставчиците на платежни услуги.

Той също така оцени като „все по-належащо“ приемането на правна рамка за ускоряване на проекта, като приветства текущите инициативи на частните банки за разширяване на платежните системи.

„Всяко забавяне в законодателния процес би могло да прекъсне инерцията на тези съвместни публични и частни усилия“, предупреди още Чиполоне.

„Това би засилило още повече нашата зависимост от международните картови системи и би увеличило експозицията към платежни решения и стейбълкойни на големи неевропейски технологични компании“, добави той.

ЕЦБ, която започна да проучва възможността за пускане на собствена дигитална валута през 2020 г., планира да стартира пилотната фаза на проекта през 2027 г., при условие че през настоящата година бъде приет европейски законодателен рамков документ.

Чиполоне приветства „решителната стъпка“, която страните членки направиха неотдавна, като приеха обща позиция по проекта за регламент за цифровото евро.

Сега топката е в полето на Европейския парламент, който „активно обсъжда предложението и се очаква да излезе с позицията си през май“, според члена на ИС на ЕЦБ.

„След като законодателството стане факт, стандартите за цифровото евро ще могат да бъдат приети окончателно и предоставени на разположение на пазара“, добави той.

Когато търговците обновят пост терминалите си, те ще могат да бъдат „съвместими с цифровото евро“, което ще позволи на европейските доставчици „да разширят своите услуги и случаи на употреба“, според Пиеро Чиполоне.

Наред с това частните банки, които все още се колебаят по отношение на цифровото евро, разработват платежни системи като „Веро“ (Wero) на компанията Ей Пи Ай (EPI - European Payments Initiative), за да създадат европейска алтернатива на американските гиганти „Мастъркард“ (Mastercard), „Виза“ (Visa) и „ПейПал“ (PayPal).