Зеленски: Работата на ВВС в някои части на Украйна е незадоволителна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че работата на военновъздушните сили в някои части на страната е "незадоволителна" и че се предприемат мерки за подобряване на реакцията на масираните руски атаки с дронове срещу цивилни райони, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Руските въздушни атаки през последните месеци бяха насочени към електропреносната мрежа на Украйна, което доведе до прекъсвания на електрозахранването, на отоплението и водоснабдяването на семействата по време на суровата зима.

С наближаването на петата година от войната по-късно този месец няма признаци за пробив в мирните усилия, водени от САЩ, след последните преговори тази седмица. По-нататъшни срещи между руската и украинската делегации, за които посредничат САЩ, са планирани "в близко бъдеще, вероятно в Съединените щати", заяви Зеленски.

Зеленски каза, че е обсъдил с министъра на отбраната и командващия украинските ВВС какви нови мерки за противовъздушна отбрана са необходими на Украйна, за да противодейства на руските обстрели. Той не даде подробности за това какво ще бъде направено.

Русия изстреля 328 дрона и седем ракети по Украйна през нощта срещу петък и рано сутринта днес, съобщиха украинските военновъздушни сили, като заявиха, че противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона.

Един човек е загинал, а други двама са ранени при нощна руска атака с дронове и мощни планиращи бомби в района на Днепропетровск, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ханжа.

Руска въздушна атака в южния район на Запорожие в ранните часове на деня е ранила осем души и е нанесла щети на 18 жилищни блока, каза ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

На фона на мразовитите зимни условия в Киев повече от 1200 жилищни сгради в различни райони на столицата са без отопление дни наред поради руските бомбардировки на електропреносната мрежа, посочи Зеленски.

Британското министерство на отбраната заяви днес, че електроенергийната мрежа на Украйна "преживява най-тежката си криза през зимата".