Норвежката принцеса Мете-Марит се извини за приятелството си с Епстийн

Норвежката принцеса Мете-Марит, съпруга на престолонаследника принц Хокон, се извини днес за приятелството си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Поднасям също извиненията си за ситуацията, в която поставих кралското семейството, особено краля и кралицата", се казва в изявление на Мете-Марит, разпространено от кралския дворец.

Нови документи, свързани с Епстийн, бяха публикувани миналата седмица от американското министерство на правосъдието. От тях стана ясно, че Мете-Марит и Епстийн са водили голяма имейл кореспонденция помежду си, след като Епстийн бе признат за виновен за сексуални посегателства срещу непълнолетни през 2008 г.

Мете-Марит, която е съпруга на принца престолонаследник Хокон, който е син на крал Харалд, и преди поднесе извиненията си за контактите с Епстийн, като каза, че е станала жертва на погрешната си преценка.

Норвежкото кралско семейство вече е изправено пред няколко проблема. Мариус - синът на Мете-Марит от връзка, предшестваща брака ѝ с принца престолонаследник Хокон, е изправен пред съд по обвинения в изнасилване и домашно насилие.

Бившият премиер на Норвегия и бивш генерален секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд е обект на разследване след най-скорошните публикации, свързани с Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Целта на разследването е да се установи дали Ягланд е приемал подаръци, пътувания и заеми по време на мандата си като генерален секретар. Съобщава се, че в документите за Епстийн има индикации за това.