ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22239085 www.24chasa.bg

„Гръцкият убиец“ в Германия се оказа сириец с гръцки паспорт

Бойка Атанасова, Атина

3084
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Задържаният мъж за убийството на турския контрольор от влака в Германия е със сирийски произход, но притежава гръцки документи за самоличност. Това стана ясно от разследването на полицията.

Истинското му име е Мустафа Аслан и влязъл незаконно на гръцка територия, след което се е снабдил с гръцки паспорт. Гръцките служби за сигурност си сътрудничат с германската полиция, за да проследят пътя на Аслан от влизането му в Гърция до заминаването му за Германия.

Проверява се дали Аслан е представил фалшиви документи за престой или трудова дейност, за да съкрати срока за получаване на гражданство. Гръцкото МВР е започнало вътрешна проверка на служителите, одобрили молбата му, за да се установи дали става въпрос за корупция или за административна небрежност.

Мустафа Аслан е използвал гръцкия паспорт, за да прескочи строгите германски проверки, на които би бил подложен, ако кандидатства за убежище или гражданство директно в Германия.

Лицето се намира в ареста в Германия и се разследва за непредумишлено убийство.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната реалност (Видео)