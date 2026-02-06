„Гръцкият убиец“ в Германия се оказа сириец с гръцки паспорт

Задържаният мъж за убийството на турския контрольор от влака в Германия е със сирийски произход, но притежава гръцки документи за самоличност. Това стана ясно от разследването на полицията.

Истинското му име е Мустафа Аслан и влязъл незаконно на гръцка територия, след което се е снабдил с гръцки паспорт. Гръцките служби за сигурност си сътрудничат с германската полиция, за да проследят пътя на Аслан от влизането му в Гърция до заминаването му за Германия.

Проверява се дали Аслан е представил фалшиви документи за престой или трудова дейност, за да съкрати срока за получаване на гражданство. Гръцкото МВР е започнало вътрешна проверка на служителите, одобрили молбата му, за да се установи дали става въпрос за корупция или за административна небрежност.

Мустафа Аслан е използвал гръцкия паспорт, за да прескочи строгите германски проверки, на които би бил подложен, ако кандидатства за убежище или гражданство директно в Германия.

Лицето се намира в ареста в Германия и се разследва за непредумишлено убийство.