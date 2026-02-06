Иранският външен министър: Със САЩ се споразумяхме да продължим преговорите

Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман за иранската ядрена програма днес - месеци след като САЩ бомбардираха ирански обекти за обогатяване на уран и седмици след вълната от протести, която разтърси Ислямската република, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Обменихме идеи и ни бяха представени гледните точки на другата страна в много приятна обстановка", заяви министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи пред държавната телевизия. Той допълни, че "двете страни са се споразумели да продължат преговорите, но техният формат и време на провеждане ще бъдат решени на по-късен етап."

"Ще се консултираме с нашите столици по отношение на следващите стъпки, които ще трябва да предприемем, а резултатите ще бъдат предадени на външния министър на Оман", подчерта иранският външен министър.

"Породеното недоверие е сериозно предизвикателство пред преговорите, което трябва да бъде уредено на първо място, след което ще можем да пристъпим към следващия етап", отбеляза Арагчи.

Той определи преговорите като "много добро начало", въпреки че представителите на двете страни се срещнаха с външния министър на Оман по различно време в дворец близо до международното летище на оманската столица Маскат.

"Консултациите се съсредоточиха върху подготвянето на подходящите обстоятелства за възобновяването на дипломатическите и техническите преговори, като се гарантира тяхното значение и за двете страни", гласи съобщение на Министерството на външните работи на Султаната Оман.

Американската страна, представена от специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, не коментираха преговорите.

Адмиралът от военноморските сили на САЩ Брад Купър, който оглавява военното командване на американските сили в Близкия изток също присъства на преговорите, което не се е случвало на предишни кръгове. Това е ясен знак на САЩ, че ако преговорите се провалят Вашингтон все пак ще нанесе удари по цели в Иран, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Все още не е ясно какви ще са условията, за които Иран е склонен да преговаря. Техеран поддържа позиция, че преговорите ще се касаят само до неговата ядрена програма.

Телевизионният канал "Ал Джазира" информира обаче, че дипломати от Египет, Турция и Катар са отправили предложение на Иран, според което Техеран ще спре обогатяването на уран за три години, ще предаде вече обогатеното количество уран и ще се ангажира "да не използва балистични ракети."

Русия посочи, че ще приеме обогатения уран, но Иран изтъкна, че прекратяването на ядрената програма или предаването на урана са неприемливи условия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда тази седмица, че преговорите ще трябва да включват всички тези проблеми.