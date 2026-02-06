Защо някои японски пенсионери искат да отидат в затвора

Необичайна тенденция се появи в Япония през последните години. Възрастни хора от страната на изгряващото Слънце извършват дребни престъпления, за да влязат в затвора, където да си осигурят подслон, храна и медицински грижи. Така от места предназначени за наказание, местните затвори са се превърнали в такива насочени към социално приобщаване и грижа.

Проблемът се крие в социалните институции в страната, които са често недоразвити и не могат да окажат адекватна подкрепа.

"Тези със сериозни физически проблеми се изпращат в медицински заведения. Но тези с проблеми с психичното здраве са наша отговорност", споделя началникът на отдела за корекционно лечение в затвора Фукушима, Ясуо Накабаяши.

Той се намира на около 15 мин. от централната гара на града, който пострада тежко през 2011 г. от земетресение, цунами и най-тежката ядрена авария в историята след Чернобил. Затворът е с площ 166 000 кв.м и капацитет за 1655 души, но в момента в него само 860 затворници излежават присъдите си.

Япония е една от страните с най-застаряващо население в света. Средната продължителност на живота на мъжете е 81 г., а за жените 87 г. Според официални данни от 2025 г. около 29,4% от населението (123 млн. души) са на над 65 г. Ниската раждаемост, недостигът на работна ръка и нежеланието на правителството да насърчава имиграцията водят до отлагане на пенсионирането. Това води до създаване на нови работни места на непълен работен ден за възрастните. Минималната пенсия за някой, който е внасял вноски в националната пенсионна система на Япония в продължение на 40 години е около $440, което е недостатъчна сума за самостоятелен живот.

От 2021 г. насам в Япония съществува Министерство на самотата и изолацията. През 2024 г., според данни на Националната полицейска агенция са идентифицирани 58 044 души над 65 г., които са живели сами и са починали в домовете си.

Според статистиката за затворите от 2024 г., от общо 40 544 регистрирани затворници през тази година, 13,5% са били на възраст над 65 г. Наскоро беше открито, че значителна част от тях са били лишени от свобода след извършване на дребни престъпления. Това им дава покрив и топла храна за известно време. В публикуваната през 2024 г. от японското правителство Бяла книга за престъпността има данни, че 71% от престъпленията извършени от възрастни жени и 39% от възрастни мъже са кражби от магазин.

Някои го правят, за да оцелеят, като според ОИСР 20% от хората над 65 г. в Япония живеят в бедност в сравнение със средно 14,2% в 38-те страни членки на организацията. Други го правят, защото им остава толкова малко извън нея.

"Сред по-възрастните затворници всички са извършили престъпления многократно. Някои са там за втори път, а други за десети" отбелязва Накабаяши.

Миналата година влезе в сила поправка в Наказателния кодекс, с която се премахва задължителният затворнически труд, за да се отдели повече време за образование и рехабилитация. Целта е да се намали рецидивизма и да може да се направи по-лесно разлика между затворниците, като възрастен откраднал от магазин и член на японската мафия.

Един от затворниците във Фукушима, Н. е на 67 г. и излежава присъда от четири години и половина, от които му остават две години и четири месеца. Причината за лишаването му от свобода според властите е смърт, причинена от небрежно шофиране без шофьорска книжка. Той разказва, че е претърпял инсулт и известно време не е могъл да движи устата си или да ходи. Но благодарение на подкрепата, която е получил по време на рехабилитацията си изразява благодарност към затвора, като място за късно учене. Той никога не е посещавал училище поради семейни обстоятелства и трябвало да се грижи за петима по-малки братя и сестри. Н. се гордее и с приятелствата, които е създал зад решетките.

"Знам, че може да звучи странно, но съм щастлив в затвора. Тук съм, защото причиних непоправима вреда и мисълта да се върна в обществото и отново да създавам проблеми е нещо, което честно казано не искам. Искам да живея честно и да науча децата си, че дори и от затвора е възможно да се учи, да размишлява и да се променя човек", споделя той.

Нежеланието на възрастните затворници да се завърнат в обществото е описано като провал на системата за социално подпомагане.

"Никоя държава не може да се смята за здраво общество, когато възрастните хора предпочитат да бъдат в затвора, вместо да са извън него", според анализатор от Института за животозастраховане Nippon.

Правителството вече обмисля предложения за предоставяне на жилищни помощи, като 10 общини вече тестват инициативи за подкрепа на възрастни хора без близки роднини. Министерството на правосъдието също така стартира програми за жени затворници, които предоставят насоки за самостоятелен живот, възстановяване от зависимост към наркотици и как да се справят със семейните отношения.

Но не е ясно дали това ще бъде достатъчно в страна с една от най-дългите продължителност на живота в света и най-ниска раждаемост. Населението на възрастните хора се увеличава толкова бързо, че Япония ще се нуждае от 2,72 милиона социални работници до 2040 г.